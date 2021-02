Buoni spesa alimentare per l’acquisto di generi di prima necessità

A decorrere dal 1° febbraio 2021 è possibile presentare la richiesta per l’ottenimento di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di cittadini casalesi in difficoltà.

I buoni spesa saranno usufruibili fino al 31/12/2021.

Il contributo destinato a coprire il fabbisogno mensile sarà di:

• € 100,00 per un nucleo composto da una sola persona

• € 150,00 per un nucleo composto da due persone

• € 200,00 per un nucleo composto da tre persone

• € 250,00 per un nucleo composto da quattro persone

• € 300,00 per un nucleo composto da cinque o più persone.

Ai fini di una corretta istruttoria e valutazione, si ricorda che la domanda deve essere compilata in ogni campo, specificando la presenza o l’assenza del requisito e trasmessa in maniera leggibile allegando un documento d’identità in corso di validità.

Per assistenza telefonica chiamare i numeri dedicati 0422.784505/529/530, attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

Per avere informazioni più dettagliate, si rimanda al sito istituzionale.

