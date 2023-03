Buone notizie sul fronte auto usate: il 2023 parte alla grande

Il settore automotive ha subito una profonda evoluzione in questi ultimi anni, dettati dagli sconvolgimenti geopolitici, sociali e sanitari come la pandemia da Covid-19 e la guerra russo-ucraina.

Riavvolgiamo il nastro della memoria per comprendere come è cambiato e come si è evoluto il mercato automotive negli ultimi tempi.

La pandemia da Covid-19 ha segnato un primo spartiacque importante per il settore automotive che, come tutti gli altri, ha subito un forte rallentamento. La produzione per un certo periodo si è addirittura stoppata e, dopo la fine del lockdown, ha comunque dovuto affrontare diverse criticità soprattutto a causa della difficoltà di reperire microchip.

Terminata la pandemia è subentrata la guerra russo-ucraina, che ha causato un aumento generale dei prezzi dall’energia ai carburanti fino alle materie prime. Tutta questa situazione ha determinato un periodo complesso a livello economico per le famiglie italiane e rallentato la produzione di auto.

Tuttavia la soluzione sembra essere a portata di mano: le auto usate. Rispetto ai veicoli nuovi infatti le auto usate offrono molti vantaggi: sono immediatamente reperibili e hanno costi decisamente più contenuti, offrendo comunque prestazioni di alto livello.

Un’auto nuova infatti, una volta ordinata, può essere consegnata addirittura dopo 5-6 mesi. Una vettura usata invece, una volta acquistata, è subito disponibile. Per essere sicuri di fare un acquisto certificato è comunque preferibile rivolgersi a rivenditori e concessionarie che, rispetto ai privati, offrono maggiori garanzie.

Poiché la richiesta di auto usate è aumentata in modo significativo, gli stessi concessionari devono adottare nuove strategie per emergere e differenziarsi dalla concorrenza e offrire servizi innovativi che rappresentino realmente valori aggiunti. E questo servizio innovativo è rappresentato dalla nuova forma di garanzia auto usate offerta dai concessionari e proposta da For Dealer.

For Dealer è un gestore di garanzie che propone a rivenditori e concessionari un innovativo servizio basato su un algoritmo proprietario che supera il tradizionale concetto di garanzia.

Alla base di tutto c’è un software capace di stilare il grado di usura di un’auto usata, il suo storico e la futuribilità dei componenti. Dopo l’analisi dell’auto il software rilascia una documentazione completa, rigorosamente conforme alle prescrizioni previste dal Codice del Consumo, compresi il contratto di vendita, la dichiarazione di conformità e la relativa garanzia legale.

I concessionari che offrono questo servizio acquisiscono credibilità agli occhi dei clienti, ottenendo un reale vantaggio competitivo sugli altri rivenditori.

Gli stessi automobilisti hanno la certezza che stanno acquistando un’auto certificata e in perfette condizioni, come dimostrato tramite una documentazione completa dal software proprietario di For Dealer.

Si supera così il tradizionale concetto di garanzia legale e le concessionarie possono anche risolvere l’annoso problema del post vendita delle auto usate, che spesso provoca grattacapi ai rivenditori e determina ulteriori spese aggiuntive.