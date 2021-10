Buona la prima per le ragazze del VFC Venezia che superano brillantemente l’Isera. Al Nereo Rocco finisce 3-0

Nella prima giornata del Campionato di Serie C (girone b) femminile, le leonesse del VFC Venezia ospitano in casa la formazione dell’Isera.

La squadra di casa prova subito l’affondo con la bomber Dalla Santa che dopo un minuto e trenta secondi supera Tarantino in pallonetto ma la sfera esce di poco sopra la traversa.

Al 20’ sono ancora le leonesse a farsi pericolose: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si inserisce da fuori area la Centasso che interviene di testa ma il montante le nega la gioia del goal.

Al 32’ ci riprovano le padrone di casa: azione sulla destra di Chiara Tasso che mette al centro, la difesa respinge ma Dalla Santa recupera il pallone e prova il tiro dai venticinque metri, a portiere battuto, a due passi dalla linea riesce a respingere un difensore.

Al 45’ il signor Bozzetto manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa le nero-oro partono all’arrembaggio e al 47’ sbloccano il risultato: cross dalla destra di Tasso, si inserisce Conventi di testa che la mette con precisione nel sette. VFC Venezia 1, Isera 0.

Si sblocca il risultato e la partita si trasforma in un assedio del Venezia.

Azione pericolosa delle nero-oro al 53’: lancio dalla trequarti della Malvestio al centro per la Dalla Santa che entra in area e libera il sinistro ma la palla esce di poco sopra il montante.

Al 65’ sono le leonesse ad andare nuovamente in rete: Chiara Tasso libera un potente tiro in diagonale dalla sinistra che non da scampo all’estremo difensore dell’Isera. VFC Venezia 2, Isera 0.

Al 75’ arriva la terza rete delle lagunari: bel passaggio filtrante di Gloria Roncato al limite dell’area per Chiara Tasso che con un bel tiro a giro insacca nell’angolino, doppietta per lei. VFC Venezia 3, Isera 0.

Al 90’ con il triplice fischio del direttore di gara, termina l’incontro con il punteggio finale di VFC Venezia – Isera 3-0.

Buonissimo avvio di stagione per le leonesse che sono riuscite a sbloccare il match all’inizio della ripresa, la rete del vantaggio ha dato quella giusta consapevolezza che le ha fatte giocare con maggior incisività, costringendo le avversarie ad arroccarsi in difesa, ciò nonostante, le ragazze di mister Murru sono riuscite a sfondare il muro delle biancorosse per altre due volte.

Nella seconda giornata di campionato, il 17 ottobre, le leonesse saranno ospiti al Francolino dello Spal mentre l’Isera ospiterà in casa Il Bologna.

FORMAZIONI:

VFC Venezia Calcio: 1 Paccagnelle, 2 Vivian, 14 Baldassin, 90 Centasso, 5 Malvestio, 6 Bortolato, 24 Toffoli, 8 Dalla Santa, 45 Conventi, 13 Roncato, 16 Tasso. A disposizione: 3 Bettin, 4 Amidei, 10 Marangon, 11 Guizzonato, 28 Pezzo. Allenatore: Giancarlo Murru

Isera: 12, Tarantino, 2 Stedile, 15 Sartori, 4 Berte, 5 Planchestainer, 6 Pellegrini, 17 Campana, 8 Bertolini, 19 Salvetti, 20 Razzano, 11 Pisoni. A disposizione: 1 Valenti, 9 Gazzini, 10 Muro, 13 Tesini, 14 Monaco, 16 Ghisio, 18 Campostrini, 21 Cova. Allenatore: Luca Zorzetti

Marcatori: 47’ Conventi (Ven), 65’ e 75’ Tasso (Ven)

Corner: 4 (Ven), 1 (Ise)

Direttore di gara: Bozzetto di Bergamo – Primo assistente: Bottagin di Mestre – Secondo assistente: Gavajuc di Mestre