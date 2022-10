Buon World Pasta Day con la ricetta della Locanda al Glorioso Piave 

Amanti della pasta di tutto il mondo, questo è il vostro giorno: il 25 ottobre è la Giornata Mondiale della Pasta.

La sua storia ha origini molto antiche. È difficile stabilire chi l’abbia inventata: già conosciuta dai Greci, fu dimenticata con la caduta dell’Impero Romano e riscoperta grazie agli Arabi e ai Cinesi.

Come spiega Giorgio Bertoni dell’Enciclopedia Treccani per ragazzi, “Una storia molto suggestiva vuole che la pasta sia stata inventata dai Cinesi e portata in Europa da Marco Polo nel 1295, al suo ritorno dall’impero del Gran Khan”.

In realtà, è difficile stabilire quale popolo abbia inventato la pasta. “Se nei primi millenni a.C. si hanno solo prove dell’esistenza del pane o delle focacce cotti su pietre roventi o in forni primordiali, quelle della pasta vanno cercate nella civiltà persiana e, soprattutto, in quella greca. Ne parla per primo, nel 5° secolo a.C., il commediografo Aristofane, che in una delle sue commedie descrive un tipo di pasta simile agli attuali ravioli. Tracce dell’uso della pasta si hanno tra gli Etruschi: in una tomba di Cerveteri sono riprodotti strumenti da cucina, molto simili a quelli odierni, necessari per preparare i ravioli. Le testimonianze si moltiplicano con i Romani. Molti autori parlano, nelle loro opere, delle lagane, strisce di pasta più o meno larghe che spesso contenevano farciture a base di verdure: le citano Quinto Orazio Flacco e Terenzio Varrone, nel 1° secolo a.C., e poi Apicio, uno dei più antichi compilatori di ricette gastronomiche, nel 1° secolo d.C.”, continua Bertoni.

Tornando ai giorni nostri, il primo World Pasta Congress si svolge il 25 ottobre 1995: 40 produttori ed esperti di pasta di tutto il mondo si riuniscono a Roma per celebrare l’emblema dell’Italia nel mondo e piatto simbolo della Dieta Mediterranea.

Oggi, 25 ottobre 2022, la Giornata Mondiale della Pasta – curata dai pastai di Unione Italiana Food e Ipo – International Pasta Organization – giunge alla sua ventiquattresima edizione celebrando 600 formati di pasta in circolazione.

Il formato preferito dagli italiani – che secondo le statistiche consumano in media 25 chilogrammi di pasta l’anno – restano comunque gli spaghetti, seguiti da penne, rigatoni e fusilli.

Celebriamo la Giornata Mondiale della Pasta con la ricetta dell’oste e cuoco 👨‍🍳 Bruno Zuliani della Locanda al Glorioso Piave di Maserada (TV).

Spaghetti alla Busara per 4 persone

Un primo semplice e squisito, facile da fare, ricetta della tradizione istriana che arriva in Veneto e ne diventa protagonista indiscussa. Il piatto richiede 20 minuti di preparazione e circa 50 di cottura.

Ingredienti

Spaghetti – 350 grammi

1 Cipolla bianca

2 Spicchi d’aglio

Scampi Freschi circa 200 grammi

Gamberi circa 200 grammi

4 Pomodori, possibilmente a grappolo

2 bicchieri di vino bianco

Sale q.b.

3 cucchiai di olio Extravergine

Pepe q.b.

Dopo averli lavati sgusciate gli scampi, ma tenetene qualcuno da parte con il guscio. In una casseruola ponete un cucchiaio d’olio insieme alle teste dei crostacei e regolate il sale. Aggiungete 2 litri d’acqua e fate cuocere per 40 minuti.

Dopo aver lavato i pomodori, metteteli per un minuto in acqua bollente non salata per togliere più velocemente la buccia. Quindi scolateli, pelateli, togliete i semi e tagliate la polpa a cubetti.

In una padella fate soffriggere l’olio rimanente, l’aglio e il prezzemolo, poi aggiungete la polpa dei pomodori e cuocete per circa 10 minuti. Unite gli scampi e i gamberi, sia quelli sgusciati sia quelli interi e fate cuocere per pochi minuti sfumando con il vino bianco

Nel frattempo, avrete cotto gli spaghetti, che devono essere al dente: uniteli alla padella con il sugo di scampi e gamberi e saltateli prima di servire caldi.

Buon World Pasta Day e… Bon Appétit!