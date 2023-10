Buon viaggio, Nonno Plastic Free

A fermarlo, sinora, c’era riuscita solo la pandemia con il conseguente lockdown. Ora il “Nonno Plastic Free” proseguirà il suo indomabile impegno a tutela del mare dall’aldilà.

TERAMOP – È scomparso all’età di 96 anni, compiuti lo scorso aprile, Pasquale Di Marco: quasi ogni giorno percorreva oltre 60 chilometri da Poggio San Vittorino, Teramo, sino alle spiagge abruzzesi per sedersi su una sedia ad ammirare il mare e dimostrando il suo amore per l’ambiente raccogliendo plastica, polistirolo e rifiuti. Il suo impegno spinse Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ad insignirlo del titolo “Nonno Plastic Free ad honorem“.

“Nonno Pasquale ci lascia un grande insegnamento – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Ripeteva sempre che ‘basta lamentarsi per ogni cosa, serve mettersi a lavoro e amare il proprio Pianeta’ e, durante la pandemia, ci raccomandava di non gettare guanti e mascherine a terra perché li ritroveremo tutti in mare, nella pancia dei pesci e nel nostro cibo. Ci stringiamo attorno ai parenti, a cui giunga l’abbraccio della comunità di Plastic Free – prosegue – Continueremo a portare avanti il suo esempio concretamente come dimostrano i 3,5 milioni di chili di plastica e rifiuti raccolti in più di 5.000 appuntamenti che, ogni settimana, organizziamo in tutta Italia grazie ai nostri referenti e volontari”.