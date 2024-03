Buon compleanno Principe

Maurizio Vandelli, il front man, come si direbbe oggi, dell’Equipe 84, compie 80 anni!

E pensare che allora, tra il 1963 e inizio 64, quando iniziarono, quel numero, 84, era la somma degli anni di tutti i componenti del gruppo. E, oggi 30 marzo, Maurizio Vandelli, da solo, occupa gran parte della cifra.

L’Equipe 84

La storia dell’ Equipe 84 nasce ai primi anni ’60. Quelli che furono visti come i Beatles italiani: Maurizio Vandelli, Franco Ceccarelli, Victor Sogliani e Alfio Cantarella nacquero musicalmente a Modena nel 1963, dall’unione di due formazioni modenesi: i “Giovani Leoni” e “Paolo & i Gatti”. Maurizio Vandelli, inconfondibile voce solista del gruppo, è stato da subito soprannominato il Principe. La sua aria aristocratica, il suo stile sobrio, con occhiali da sole, la sua altezza, 1 metro e 88, allora, lo hanno reso un ..Principe!

Buon compleanno al Principe

“Non posso fare causa all’anagrafe, purtroppo è vero: sono nato nel 1944. Ma a parte qualche acciacco mi sento ancora un trentenne. Quello che non capisco degli ottantenni inglesi, Jagger e compagnia cantante, è come facciano ad avere ancora i capelli neri! Ci dev’essere qualcosa nell’aria, non so. Certo, anche Morandi. Ma lui è fuori concorso, non sarà mai vecchio. Quanto alla marcia in più… Prima o poi in folle ci dobbiamo arrivare. Ma siamo i capostipiti del rock and roll” ha detto recentemente Maurizio Vandelli.

Il messaggio ai fans

“𝟴𝟬? 𝗢𝗧𝗧𝗔𝗡𝗧𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔… 𝗟❜𝗘𝗧𝗔❜ 𝗱𝗲𝗶 𝗗𝗔𝗧𝗧𝗘𝗥𝗜! INCREDIBILE! … porcaccia…AZZ…lo so che sapete che oggi è il mio compleanno, quindi… è inutile nascondersi! Per favore NON scrivete “𝗔𝗨𝗚𝗨𝗥𝗜” che suona… male, scrivete 𝗕𝘂𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗮𝗻𝗻𝗼, sennò passo la giornata a toccarmi dove non batte il sole, èh, alla mia età la parola AUGURI suona diversa da quando si hanno 20 anni! Grazie in anticipo, poi cercherò di ringraziarvi tutti!”

Numerosissimi sono stati i messaggi di buon compleanno ricevuti rigorosamente come da espresso desiderio. “RI-AZZ… P.S. la BUONA PASQUA ve la auguro DOMANI”.

https://ilnuovoterraglio.it/shel-shapiro-una-leggenda-vivente-e-di-nuovo-sul-palco/