Buon compleanno PAM per i tuoi 65 anni d’eccellenza  

Sono iniziati i festeggiamenti per celebrare i 65 anni della storica insegna della grande distribuzione: per questo anniversario Pam Panorama ha avviato una serie di attività, tra cui offerte imperdibili, un concorso a premi, un libro che racconta i primi 65 anni di storia e altre sorprese.

Venezia Spinea – Ha 65 anni ma non li dimostra, Pam Panorama taglia questo importantissimo traguardo raggiunto grazie a una componente valoriale costruita nel tempo, fatta di persone, tradizione, innovazione, passione, cultura aziendale e particolare attenzione nel garantire ai clienti un’esperienza di spesa conveniente e di qualità tutti i giorni. E per festeggiare, Pam Panorama ha avviato una serie di attività dedicate che coinvolgeranno clienti e collaboratori.

Dal 06 ottobre fino al 07 dicembre quattro appuntamenti “sottoprezzo” a cadenza quindicinale, a prezzi contenuti che garantiranno ai clienti massima convenienza; inoltre, dal 20 ottobre al16 novembre, il cliente avrà la possibilità di aggiudicarsi tanti fantastici premi attraverso il concorso “PAM che premi!”. Ogni 20€ di spesa o con il raggiungimento di 50 bollini, i clienti possessori di Carta per te, riceveranno una cartolina che permetterà la vincita immediata di oltre 120.000 premi (tablet, Smartphone, bici elettrica, Smart Tv) e con l’estrazione finale sarà possibile aggiudicarsi una tra le 650 Gift Card Pam Panorama del valore di 65€ e una fantastica Jeep Avenger 100% elettrica. Il tutto rinforzato da una campagna media che vedrà diversi mezzi coinvolti tra web, social, radio e tv. Molte, inoltre, le attività pensate per coinvolgere tutte le collaboratrici ed i collaboratori con premi e buoni spesa.

Per l’azienda queste attività rappresentano un momento di contatto importante per la condivisone di valori comuni e un grande stimolo per rinforzare il lavoro di squadra e di coinvolgimento di tutte le persone di Pam Panorama, un momento di soddisfazione per questi anni di lavoro insieme.

A coronamento di questo importante risultato PAM è inoltre ufficialmente un marchio storico di eccellenza nazionale. Questo riconoscimento, che arriva a ridosso delle giornate di festa previste, rappresenta l’emblema dell’autenticità e del legame profondo con il territorio italiano.

Il registro dei Marchi Storici di Eccellenza Nazionale è una raccolta dei marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale e si occupa di tutelarne la proprietà industriale. Dalla sua nascita nel 1958, il marchio PAM è diventato sin da subito sinonimo di qualità, tradizione, e soprattutto, italianità.

“Siamo felici di poter celebrare insieme ai nostri clienti e collaboratori i primi 65 anni di attività, una lunga storia fatta di valori che si intreccia con quelli del nostro Paese e che ci vedranno sempre più al fianco degli italiani per i quali vogliamo continuare ad essere un partner affidabile per una spesa di qualità a prezzi sempre convenienti. – afferma Andrea Zoratti, Direttore Generale Pam Panorama – La nostra azienda in questi anni è diventata grande anche grazie alle persone che

rappresentano il cuore e l’anima di Pam Panorama. Davvero importante, inoltre, che a coronamento di questo risultato arrivi anche il riconoscimento di Pam come marchio storico di eccellenza nazionale che ci rende molto orgogliosi. Guardiamo al futuro con la certezza che la nostra passione e il nostro entusiasmo siano le chiavi per lo sviluppo per i prossimi 65 anni di

attività”.

Infine, per celebrare questo importante traguardo, Pam Panorama presenterà un libro edito da Mondadori su questi primi 65 anni di storia, con testimonianze preziose delle persone che hanno fatto grande l’azienda. Una storia che ha accompagnato, indirizzato e in qualche caso anticipato le trasformazioni sociali ed economiche del Paese sapendo guardare al futuro con intuito, innovazione e coraggio.