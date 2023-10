Buon compleanno, Italo! 

Il 15 ottobre 1923 nasceva a Santiago de Las Vegas de La Habana uno degli scrittori italiani più celebri: Italo Calvino.

In occasione del centenario della nascita di uno dei più grandi autori del ventesimo secolo, dalla cui penna sono usciti personaggi come Marcovaldo, Il barone rampante e Il visconte dimezzato, il Comune di Venezia ha ideato un periodo dedicato a celebrare la sua eredità letteraria attraverso una serie di eventi, incontri e spettacoli, anche per i più piccoli.



Un mese di festeggiamenti e celebrazioni per il centenario di Italo Calvino

Italo Calvino ha lasciato un’impronta indelebile nella letteratura mondiale, incantando lettori di ogni età con il suo stile unico e le sue affascinanti opere. Da oggi, fino al 14 novembre, avremo l’opportunità di immergerci nelle pagine dei suoi romanzi e racconti, scoprendo ancora una volta la magia della sua narrativa.

La leggerezza di Italo Calvino

“Esiste una leggerezza della pensosità, così come tutti sappiamo che esiste una leggerezza della frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e opaca”. A prendere ispirazione dalle sue parole evocative è anche il Concorso Letterario Nazionale per racconti brevi “Rosso d’Inverno”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Casier in collaborazione con l’Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson, che ha scelto proprio “la leggerezza” come tema della X edizione, invitando gli autori ad esplorare ed interpretare questo concetto in tutte le sue sfumature.