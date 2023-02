Bullismo, i Carabinieri incontrano gli studenti di Castelfranco

Nella mattinata di oggi, in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, presso il palazzetto dello sport del Liceo di Scienze Umane “Florence Nightingale” di Castelfranco Veneto (TV), il Maggiore Enrico Zampolli, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, ha incontrato oltre 200 studenti di tutte le classi quinte.

Nell’occasione, sono stati trattati argomenti di attuale interesse giovanile, quali appunto il bullismo e il cyberbullismo.

L’Ufficiale dell’Arma ha evidenziato l’importanza di dare ascolto e aiuto ai giovani vittime di condotte prevaricatorie e moleste, e ha rimarcato le conseguenze anche di carattere penale in cui incorrono i responsabili di tali comportamenti, che sovente costituiscono veri e propri reati.

Specifici approfondimenti hanno riguardato l’utilizzo dei social network e, in generale, di internet. Al suono della campanella, un’inaspettata sorpresa per i giovani liceali che, sguardo all’insù, hanno potuto assistere al rapido sorvolo di un elicottero del 14esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, impegnato in perlustrazione nella zona. Il progetto di diffusione della legalità negli ambiti scolastici della castellana proseguirà con altri incontri anche nei prossimi giorni, rivolti a studenti di istituti primari e secondari.