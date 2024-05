Buffon e Spalletti premiati ai Globe Soccer Europe Awards

Si è svolta ieri la prima edizione dei ‘Globe Soccer Europe Awards’. Premiati alla carriera Gianluigi Buffon e Luciano Spalletti.

COSTA SMERALDA – Parata di stelle ieri all’hotel Cala di Volpe di Arzachena per la prima edizione dei ‘Globe Soccer Europe Awards’. La manifestazione, condotta da Melissa Satta e Tom Urquhart, ha visto salire sul palco molti campioni del calcio odierno e passato.

Tra i presenti il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il CT della Nazionale azzurra Luciano Spalletti e il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon. Questi ultimi sono stati premiati entrambi con il premio alla carriera rispettivamente come allenatore e calciatore.

Molti i candidati italiani nelle varie categorie, a testimoniare la grande stagione del calcio azzurro con 2 squadre finaliste in Europa e ben tre allenatori italiani arrivati in finale delle tre coppe europee.

Dopo aver dedicato un pensiero a due ‘miti’ del calcio sardo come Gigi Riva e Claudio Ranieri, Spalletti ha parlato delle sue aspettative su EURO 2024. L’Italia venerdì si radunerà a Coverciano per iniziare il cammino di avvicinamento al torneo che la vedrà esordire il prossimo 15 giugno a Dortmund con l’Albania: “Ci stiamo preparando. Quelli che ci hanno preceduto ci hanno indicato la via, noi dobbiamo farci trovare pronti per essere all’altezza di tutto l’affetto e l’amore che c’è verso la maglia azzurra”.

Premiato anche Gigi Buffon per una carriera straordinaria, che lo ha visto difendere per 176 volte la porta della Nazionale. L’ex portiere azzurro tornerà il 10 giugno in Germania, dove 18 anni fa ha alzato al cielo la Coppa del Mondo, in una nuova veste:



“Grazie alla Federazione negli ultimi anni ho iniziato un percorso che mi piace molto e, nel frattempo, mi sono dedicato alla mia formazione. Per me è bellissimo tornare in Germania da capo delegazione e cominciare questa nuova avventura con un gruppo di ragazzi eccezionale e con una squadra di livello molto alto. Penso che saremo protagonisti agli Europei, la storia ce lo suggerisce e poi io credo nelle qualità di questa Nazionale e in un ulteriore valore aggiunto che è il nostro Ct. Mi rivolgo un augurio da solo: spero di poter tornare tra qualche anno a ritirare un altro premio per quello che farò da dirigente”.

Il premio alla carriera è stato poi dato anche al grandissimo campione simbolo della Sardegna, Gigi Riva, purtroppo mancato quest’anno e quindi consegnato al figlio Nicola.

È stata premiata anche l’Atalanta, fresca vincitrice dell’Europa League, come squadra rivelazione dell’anno.

Gli altri premi

Il premio come miglior calciatore europeo è stato vinto da Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain.

Miglior allenatore: Xabi Alonso del Bayer Leverkusen campione di Germania

Miglior squadra maschile: Manchester City

Miglior squadra femminile: Barcellona (tra le candidate era presente anche la Roma fresca vincitrice dello scudetto)

Miglior giocatore emergente: Lamine Yamal del Barcellona

Premio Leadership del calcio: Nasser Al-Khelaifi del PSG

Serie A Comeback Award: Como

Best Coach Premier League Award: Mikel Arteta dell’Arsenal

Premio alla carriera: Karl-Heinz Rummenigge