Brugnaro: “Sono totalmente innocente”

Le parole del sindaco Brugnaro al primo incontro con la stampa dopo il terremoto giudiziario

VENEZIA – “Io non abbandonerò mai, proprio perché sono totalmente innocente”. Queste le dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro all’inizio della conferenza stampa, ieri a Ca’ Farsetti, prima della presentazione dei risultati del ticket d’accesso. Solo alcune considerazioni sul terremoto giudiziario, che si è abbattuto sulla sua ’amministrazione, con l’arresto dell’assessore alla

mobilità Renato Boraso. Anche il sindaco Brugnaro è indagato insieme ai vertici del suo gabinetto. Nello specifico non ha voluto esprimere altro “per rispetto della magistratura e degli indagati”.



Le questioni oggetto d’indagine giudiziaria riguardano la proprietà dei Pili, la gestione del trust, il palazzo Poerio Papadopoli. “Su quali siano state le procedure, la magistratura fa bene a controllare” precisa il sindaco.



Sul piano politico, che ha visto la richiesta delle dimissioni da parte della minoranza, Brugnaro ha risposto che affronterà la questione a settembre, “dopo che la situazione sarà decantata e avremo capito bene ciò di cui stiamo parlando. Sapevo che questo ruolo è complicato, ma non pensavo di dover avere queste amarezze. Per una persona onesta è un colpo».



“Se fossi stato all’opposizione avrei aspettato dei dati in più prima di invocare le dimissioni, avrei atteso le verifiche. Io non abbandonerò mai, proprio perché sono totalmente innocente, l’idea che i privati sono una risorsa per la città: gli interessi privati hanno portato, ad esempio, gli investimenti al Lido e la soluzione del buco dell’ex ospedale di Mestre”.



Renato Boraso, in carcere, ha rassegnato le dimissioni da Assessore alla Mobilità. Su questa scelta il sindaco ha detto: “l’assessore si è ritirato e oggi ho raccolto le sue deleghe, che ho tenuto per me. Stiamo facendo i passaggi amministrativi perché non venga bloccato nulla: la città ha diritto di andare avanti”.



“So di avere la coscienza pulitissima, lo dimostrerò nelle sedi opportune” ha precisato il sindaco Brugnaro.