CODICE ROSSO. Bruciano prodotti chimici a Marghera: chiudete le finestre

Codice rosso, allarme chimico. L’amministrazione comunale invita le persone a restare nelle abitazioni, tenere le finestre chiuse e mettere stracci umidi per evitare che il fumo tossico entri in casa.



Una colonna di fumo nero impressionante ha oscurato il cielo di Malcontenta e Marghera prima, e di Mestre poi.

Sembra che le fiamme si siano sviluppate negli stabilimenti della 3V Sigma Spa, produttore mondiale di prodotti speciali chimici.

Pare ci siano dei feriti.

Le prime testimonianze dei cittadini.

“Le sirene non suonavano da vent’anni – dice un abitante di Marghera – un fumo nero impressionante, ci hanno avvertiti di chiudere tutto, non respirare e non uscire”.

“Ero uscita a prendere il pane col bambino – racconta Raissa che abita a Carpenedo – e mi sono trovata davanti una montagna nera di fumo. Senza sapere sono corsa a casa e ho chiuso tutto”.

articolo in aggiornamento

