Brezza d’Estate: musica e parole nei giardini di Casier

Dopo mesi chiusi in casa, vivere nuovamente eventi, concerti e letture all’aperto è un dono che dovrebbero farsi tutti. La cultura aiuta ad aprire la mente, la musica nutre l’anima, il libro fa volare fantasia e pensieri.

La sete di cultura ha colpito un po’ tutti, quasi si cercasse rifugio ai timori per il futuro prossimo. Lo sa bene l’Amministrazione di Casier, con l’Assessore alla Cultura Roberta Panzarin: “Con le dovute attenzioni per la sicurezza dei nostri concittadini, pur dovendo rinunciare ad alcuni eventi, abbiamo voluto preparare un programma culturale per grandi e piccini, in collaborazione con la Biblioteca di Casier e le associazioni del territorio”.

“Che ci sia “sete” di cultura, di cose belle che fanno bene all’anima – continua – è apparso più che evidente nella serata di chiusura di Sile Jazz, sabato 25 luglio scorso. Una serata bellissima, con il tempo che ci ha dato una grande mano, ma soprattutto con il sold out registrato fin dalle prime ore del mattino. 199 posti per tanta gente ma anche tanto ordine e disciplina, con un’organizzazione della sicurezza impeccabile da parte Sile Jazz, cui va il plauso dell’amministrazione tutta. La piazza Pio X frequentata come ai vecchi tempi, i gestori della Trattoria al Sile contenti di vedere di nuovo il porticciolo vivo e gioioso. E comunque il tango ha sempre il suo fascino, c’era anche qualche coppia che ballava sotto i lampioni”.

E a Casier, dopo un incipit così incoraggiante, la cultura dalla piazza si sposta nel chiostro della Parrocchia di Dosson e nel Giardino della Lettura della Biblioteca Comunale.

Rispettando le ormai note norme sulla sicurezza, si comincia il 4 agosto con la kermesse Parole e Musica – Conversazioni Musicali. Primi a esibirsi, alle 21.00, i BACHaro tour – J.S.Bach come non te l’aspetti, al secolo Federico Toffano al violoncello e Mauro Masiero, storico della musica. Un violoncellista davanti a uno dei capisaldi bachiani, le suite a violoncello solo, suonerà e discorrerà con un musicologo che, creando un clima di simpatia e con un linguaggio piano, avvicinerà i presenti a quanto sarà eseguito.

Si prosegue con Musica fra le Righe, martedì 11 agosto alle ore 21.00: il compositore Michele Peguri e il musicista e scrittore Alessandro Sbrogiò dialogano di musica e letteratura, con interventi musicali del Trio Meo, musiche di Antonio Vivaldi. La rassegna chiude con la Microrchestra il 25 agosto, ore 21.00: Stefano Olivato all’armonica cromatica e ukulele basso, Leonardo di Angilla al pandeiro, cajon e percussioni e Stefano Scutari alla chitarra accompagneranno il pubblico nella musica e nei racconti musicali da Michael Jackson a Jobim, uno degli inventori del genere bossa nova e O Maestro della musica popolare brasiliana.

PER I PIÙ PICCINI, LA BIBLIOTECA RACCONTA. Nel Giardino della Lettura della Biblioteca Comunale di Casier, ogni giovedì alle 21.00, non solo letture tematiche ad alta voce sul prato ma anche laboratorio esperienziale per famiglie, assieme a Silvia Cagnatel dell’Associazione Il Barattolo.

Fantastiche Storie in Valigia prenderà il via giovedì 6 agosto, ore 21.00, con “L’albero delle meraviglie”, per proseguire il 13 agosto, ore 21.00, con “Un prato di mille colori”.

Il 20 agosto sarà la volta di “Suoni dal bosco incantato”, il 27 “Il gioco delle belle parole”. Un’occasione per le famiglie d’incontrarsi attorno alle storie lette a voce alta nel Giardino della Lettura in Biblioteca.

Si consiglia di portare plaid, anti zanzare e uno strumento per dipingere a scelta tra pennello, spugna, spatola, pettine.

LETTURE IN ERBA. L’estate culturale di Casier termina la prima settimana di settembre con letture a voce alta nel Giardino della Lettura, giovedì 3 e 10 settembre, sempre alle 21.00, assieme ai Volontari della lettura dell’Associazione Amici della Biblioteca di Casier. Le famiglie potranno accomodarsi sul soffice prato portando da casa un plaid e dell’antizanzare per godere assieme delle voci e della simpatia dei volontari della lettura.

L’intero programma di “Brezza d’Estate” è gratuito e richiede prenotazione nominativa telefonica al numero 0422.381504, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30.

