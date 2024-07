Bostel di Rotz: inizia l’annuale campagna di scavo archeologico

La campagna di scavo archeologico al Bostel di Rotzo riapre con numerose attività, coinvolgendo università e comunità per scoprire il passato e promuovere il turismo sostenibile

ROTZO (VI) – L’annuale campagna di scavo archeologico presso il villaggio protostorico del Bostel di Rotzo è pronta a partire, con una ricca serie di attività ed iniziative presentate dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con l’Università di Augsburg (Germania), il Comune di Rotzo (Vicenza) e il gruppo STEMPA.

Gli eventi sono finanziati nell’ambito della linea di ricerca CREST, coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia nell’ambito del partenariato esteso Changes, finalizzato allo sviluppo di risorse culturali per un turismo sostenibile. La linea di ricerca CREST nasce dalla necessità di immaginare per il futuro soluzioni che siano in grado di tenere conto dei cambiamenti climatici, tutelare le tradizioni e le identità dei territori, e soprattutto integrarsi con le comunità locali in un rapporto virtuoso.

Bostel di Rotzo

La campagna di scavo si concentrerà sull’insediamento del Bostel di Rotzo, situato nell’incantevole scenario delle Prealpi Venete. Frequentato fin dal secondo millennio avanti Cristo, il sito raggiunse il suo massimo splendore circa 2500 anni fa, prima dell’arrivo dei Romani. All’epoca, era un’importante area di confine tra la pianura abitata dai Veneti antichi e le montagne trentine, dimora dei Reti.

Le attività

Tra il 5 e il 25 agosto e poi tra il 2 e il 22 settembre 2024, l’università organizzerà una serie di attività di partecipazione, comunicazione e divulgazione, rivolte sia alla comunità locale che agli appassionati di archeologia. Queste iniziative offriranno un’opportunità eccezionale per avvicinarsi al mondo dell’archeologia, scoprire i segreti di questa affascinante professione e interagire con gli esperti.

Oltre alla possibilità di visitare gli scavi e confrontarsi con i ricercatori sul campo, il calendario degli eventi include laboratori didattici, incontri con esperti, visite guidate e aperitivi archeologici. Gli eventi ludici e le altre iniziative sono tutte ad ingresso libero e gratuito, con aperitivi inclusi. I laboratori per bambini richiedono la prenotazione obbligatoria.

“L’Università Ca’ Foscari Venezia e i partner coinvolti sono entusiasti di condividere con il pubblico la storia del villaggio del Bostel e invitano tutti gli interessati a partecipare a questo straordinario viaggio nel mondo antico”, ha dichiarato Luigi Magnini, direttore scientifico degli scavi dell’Università Ca’ Foscari. “Il Comune di Rotzo, l’Unione Montana Spettabile Reggenza Sette Comuni e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza sono attori fondamentali in questa iniziativa, e il loro sostegno è stato fondamentale per rendere possibile questo straordinario percorso di conoscenza.”

“L’intenzione è quella di coinvolgere la comunità locale e tutti gli appassionati nelle attività di ricerca, tutela e promozione del patrimonio archeologico unico dell’Altopiano dei Sette Comuni,” spiega la co-direttrice Cinzia Bettineschi, dell’Università di Augsburg, “trasmettendo alle future generazioni la consapevolezza della ricchezza storica e culturale della propria terra”.

Informazioni e prenotazioni

Le date degli eventi e il programma completo sono disponibili al link progettostempa.com/2024/07/15/campagna-archeologica-2024/. Gli scavi saranno chiusi il lunedì e aperti il resto della settimana, salvo in caso di maltempo.

Per partecipare alle attività o per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Dott. Luigi Magnini al numero 339 866 9763 o scrivere all’indirizzo [email protected].