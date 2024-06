Bortolato punta su rinnovamento ed eliminazione “buchi neri”

In questo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto (TV) Davide Bortolato illustra in sintesi le proposte del programma elettorale in tema di pianificazione territoriale, sottolineando l’importanza di uno sviluppo armonico e sostenibile della città e del territorio circostante

MOGLIANO VENETO (TV) – Davide Bortolato, ricandidato alla carica di sindaco di Mogliano Veneto, annuncia una politica urbanistica volta alla riqualificazione e rigenerazione in chiave sostenibile, puntando sul rinnovamento, sull’efficientamento energetico e sulla sostituzione del patrimonio edilizio esistente attraverso demo-ricostruzioni. Queste azioni mirano a trasformare Mogliano in una città moderna e a basso impatto ambientale.https://www.youtube.com/shorts/pCdcvwq9COc

Le scelte pianificatorie saranno orientate a garantire uno sviluppo urbano sostenibile, con l’obiettivo di contenere al massimo il consumo di suolo e di creare una città più vivibile e resiliente nel lungo termine. Un focus particolare sarà dato infatti all’eliminazione dei “buchi neri”, come l’area ex Apomt e l’area ex Veneland, attraverso progetti di rigenerazione sostenibile.

Per approfondire le proposte in tema di pianificazione territoriale promosse da Davide Bortolato e la sua squadra, si rimanda al sito davidebortolatosindaco.it.

P.E.