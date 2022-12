Bonfissuto consegna il suo “Panettone per la pace” da 5 kg al Papa

In occasione di questo Natale 2022, Bonfissuto, la pasticceria artigianale siciliana di Canicattì, ha pensato di compiere un gesto solidale realizzando un panettone da 5 kg che mercoledì 30 novembre è stato consegnato direttamente al Papa con il significato di “primo panettone per la pace“.

Si tratta di un dono che propone un importante messaggio positivo di pace e solidarietà e che vuole fare del bene al prossimo. In pieno spirito natalizio di altruismo e condivisione e per rendere il Natale un po’ più dolce a chi ne ha più bisogno, infatti, Bonfissuto ha proposto di donare questo panettone da 5 kg alle famiglie che si trovano in difficoltà.

Il panettone è classico e ricoperto di pasta di zucchero come decorazione. I soggetti sono due soldati, uno russo e uno ucraino, che richiamano il suo significato più profondo di celebrazione della pace e dello spirito di unione nel contesto attuale.

La pasticceria Bonfissuto nasce in Provincia di Agrigento, per la precisione a Canicattì, da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto. La passione per i dolci e le specialità siciliane è l’ingrediente principale della Pasticceria Bonfissuto ed è il filrouge che ha guidato tutto lo sviluppo del loro percorso gastronomico. Le loro ricette si traducono in un mix di entusiasmo giovanile e rigore tecnico e rappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e anche di quella italiana in alcuni dolci da forno come “il panettone”.