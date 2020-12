Bolletta sbagliata. Utente perseguitata da una società di recupero crediti

UTENTE DI DOLO TORMENTATA DA UNA SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI PER UNA BOLLETTA SBAGLIATA: CHIEDERA’ A SUA VOLTA I DANNI PER STALKING

Il fornitore del gas, Eni, aveva ammesso l’errore ma la Gestione Rischi srl, che ne

ha acquisito le pendenze, ha ripreso la “persecuzione”: la cliente minaccia querela

Se non è uno “stalking debitorio” poco ci manca, e peraltro per un debito inesistente, che comunque sarebbe prescritto e di neanche trecento euro. Al punto che ora la vittima, esasperata, attraverso Studio3A che la assiste, ha chiesto i danni morali da “persecuzione” da recupero crediti.

Protagonista dell’ennesima storia di mala burocrazia una sessantasettenne di Dolo che all’epoca, parliamo di una decina di anni fa – successivamente avrebbe cambiato gestore – aveva stipulato il contratto per la fornitura di gas nella sua abitazione con Eni scegliendo il metodo della domiciliazione per il pagamento.

Dal 2013, tuttavia, probabilmente per un errore di trascrizione del numero di contatore, il fornitore ha iniziato a recapitarle anche bollette relative ad un’utenza, in via Caboto a Mestre, che non appartenevano in alcun modo alla cliente, la quale non le ha ovviamente pagate facendo ripetutamente presente il disguido. Ma per una di queste bollette in particolare, di 241 euro, Eni ha iniziato a tempestarla di solleciti, anche per il tramite di avvocati, al punto che la consumatrice, attraverso il responsabile della sede di Dolo, Riccardo Vizzi, si è rivolta a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha contestato formalmente la richiesta di pagamento, corredando la diffida con tutta la documentazione: di fronte alla puntuale contestazione, il fornitore alla fine ha riconosciuto l’errore dichiarando che avrebbe provveduto allo storno della fattura.

La questione sembrava chiusa e per alcuni anni la sessantasettenne è rimasta tranquilla, ma lo scorso agosto la Gestione Rischi srl di Milano, una società di recupero crediti, in virtù appunto di una cessione dei crediti vantati da Eni, le ha di nuovo intimato di pagare la fattura, salita nel frattempo a 285 euro con le spese, dandole 15 giorni di tempo per regolare il conto, attraverso il bollettino allegato, e minacciando, nel caso contrario, “le azioni ritenute più idonee al fine di tutelare il proprio credito”.

La donna ha chiesto ancora aiuto a Studio3A che, attraverso i propri servizi legali, ha contestato per l’ennesima volta la pretesa, ricordando che quella fattura era stata messa in conto alla propria assistita per un errore a suo tempo già ammesso da Eni, che in ogni caso il credito sarebbe ampiamente prescritto, essendo decorosi già più di cinque anni dall’ultima istanza di pagamento, e tornando quindi a richiedere lo storno immediato e la cessazione di qualsiasi ulteriore attività stragiudiziale o giudiziale per il recupero di una somma in alcun modo dovuta.

Ma non c’è stato verso, la società continua a pretendere quel danaro, e così adesso la consumatrice, stanca di essere subissata, è passata al contrattacco e tramite Studio3A ha chiesto alla Gestione Rischi srl un risarcimento danni di mille euro per tutte le preoccupazioni, le perdite di tempo alla ricerca di vecchi documenti e le seccature che le stanno causando, minacciando anche di sporgere denuncia querela per stalking.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti