Bòcoli e Biscotti, Antiquariato e Commemorazioni, il 25 aprile oltre la pioggia

Nonostante la pioggia, le commemorazioni e le iniziative di solidarietà hanno rispettato il programma molto ricco, previsto per la giornata del 25 aprile a Mogliano, e il centro si è colorato di rosso con i bòcoli della Croce Rossa Italiana.

Il giorno della Festa della Liberazione, a Venezia, e in tutto il territorio della Serenissima, è anche la festa di S. Marco patrono della città, e a far la parte del …leone, è il bòcolo.

Il bocciolo di rosa rossa viene donato alle donne: morose, fidanzate, mogli, amanti, mamme, figlie, nonne, gli amori della propria vita, ricevono in dono questo fiore a ricordo di una triste storia d’amore che si racconta ancora.

Maria, la figlia del Doge, si innamora di Tancredi, un amore non gradito al padre di lei perché lui è di estrazione economica inferiore. Tancredi allora decide di partire per la Spagna e combattere contro gli Arabi, nel tentativo disperato di migliorare la sua posizione, ma muore in battaglia. Colpito, Tancredi cade su un roseto e il suo sangue colora di rosso una rosa. Con le ultime forze in corpo riesce a dire al suo amico, e commilitone Orlando, di portare la rosa a Maria. Lei, una volta ricevuta la notizia della morte dell’amato e la rosa, per il dolore muore nella notte, raggiungendo per sempre il suo amore. Viene trovata con la rosa sul cuore il 25 aprile, proprio il giorno di San Marco.

La tradizione da quel lontano giorno, è giunta fino a noi e sin dal 1933, ogni 25 aprile Croce Rossa Italiana la rinnova, in occasione della festa di San Marco.

Nelle piazze del veneziano e a Mogliano, in quanto comune a forte densità veneziana, vengono allestiti i punti vendita sin dalle prime ore della mattina. Con un offerta di 5 Euro si aiuta la CRI nelle sue molteplici attività di volontariato.

Oggi, a Mogliano, insieme al bòcolo della Croce Rossa Italiana e alle commemorazioni per la Giornata della Liberazione, c’è anche il Mercatino dell’Antiquariato e la raccolta fondi di Telethon con i Biscotti del cuore.

Una giornata davvero piena di avvenimenti che purtroppo vede la pioggia cadere copiosamente; questo ha scoraggiato molti espositori del tradizionale Mercatino dell’Antiquariato organizzato da SOMS Mogliano. Rifugiati sotto i portici della piazza, gli hobbisti accolgono i più audaci visitatori in attesa del previsto miglioramento del clima, questo pomeriggio.

Puntuali, seppur bagnate, si sono svolte le commemorazioni per la giornata della Liberazione, presiedute dal Sindaco Davide Bortolato.