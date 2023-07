Bocce. Lombardia sugli scudi nel week end trevigiano

Il fine settimana appena trascorso ha visto i bocciodromi di Treviso e provincia occupati per la disputa di due manifestazioni di altissimo livello riservate ai migliori specialisti.

Sabato, nel 1° Trofeo BCC Pordenone e Monsile, organizzato dalla Bredese di Breda di Piave, netta supremazia della scuola milanese che ha monopolizzato il podio con la società Caccialanza Milano.

Nelle corsie del bocciodromo di Breda è salito sul primo gradino del podio Mirko Savoretti, vecchia conoscenza dei bocciofili trevigiani per aver militato per anni alla Monastier campione del Mondo per Club, che in finale ha superato per 12 a 9 il suo collega di club Tommaso Gusmeroli, dopo aver sconfitto in semifinale l’altro suo compagno, Marco Luraghi per 12 a 7. Al terzo posto il bresciano Mattia Visconti.

Quinto posto per i trevigiani Michele Pillon, della società organizzatrice, che nelle eliminatorie ha sconfitto il “monstre” Maurizio Mussini per poi essere battuto dai milanesi Marco Luraghi e Luca Ricci della Giorgione3villese.

Domenica è scattato il Memorial Silvano Guerra organizzato dalla bocciofila Olimpia di S. Maria del Rovere, con gli stessi atleti al via.

Dopo le eliminatorie, tra i papabili alla vittoria finale c’erano Giuseppe e Pasquale D’Alterio, portacolori della Giorgione3villese che dopo aver vinto i rispettivi i gironi superavano i quarti di finale, con Giuseppe vincente su Savoretti per 12 a 9 e Pasquale che sconfiggeva Davide Paolucci.

In semifinale, però, venivano superati dal perugino Di Nicola per 12 a 10 e dal bresciano Mattia Visconti per 12 a 11.

La finale andava al bresciano Mattia Visconti che superava Giuliano Di Nicola con il punteggio di 12 a 9. Terzo posto per i fratelli D’Alterio. A dirigere le due manifestazioni l’internazionale Riccardo Antolini di Ferrara.

Le Due classifiche

1° Trofeo BCC Pordenone e Monsile, organizzato dalla Bredese di Breda di Piave ( Treviso)

1° Mirko Savoretti (Caccialanza Milano)

2° Tommaso Gusmeroli (Caccialanza Milano), 3° Marco Luraghi (Caccialanza Milano)

3° Mattia Visconti (Arcos Brescia Bocce )

5° Luca Ricci (Giorgione3villese Castelfranco V.to), Davide De Sicot ( Jolly Verona), Matteo Barellas (Serenissima Venezia) Michele Pillon (Bredese Breda di Piave Treviso).

Memorial Silvano Guerra organizzato dalla bocciofila Olimpia di Treviso