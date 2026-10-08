Blackfin One, l’evoluzione del colore: i nuovi modelli tra titanio, dettagli e sfumature fatte a mano

Blackfin One è la linea che più di ogni altra racchiude il DNA del brand, e i nuovi modelli lo confermano. Al centro c’è la stessa attenzione quasi maniacale per il dettaglio, unita alla ricerca continua dell’eccellenza: lavorazione precisa del titanio, sensibilità estetica e sperimentazione sul colore danno forma a montature dal carattere senza tempo, lette però con uno sguardo attuale.

In questa collezione è il colore a far emergere i dettagli. Finiture cangianti, sfumature e contrasti studiati con cura disegnano i profili e danno profondità alle superfici. Ogni tonalità viene applicata a mano, per un equilibrio raffinato tra materia e design che rende l’identità di Blackfin One sempre più premium.

Hamilton e Hayman: il doppio ponte su due livelli

Tra i modelli più rappresentativi ci sono Hamilton e Hayman, che rileggono il classico doppio ponte con un frontale su due livelli, ricavato per fresatura da un unico blocco di titanio. Gli abbinamenti cromatici, come il nuovo satin light gold accostato al nero o al marrone scuro, valorizzano il disegno della montatura, sottolineando il rapporto tra superfici e dettagli e dando profondità alla struttura.

Lanai: la sfumatura che alleggerisce

Lanai propone una forma ampia e femminile, impreziosita da una tripla sfumatura orizzontale sul frontale, realizzata interamente a mano. È un ulteriore passo nella ricerca cromatica del brand: il gioco di tonalità modifica la percezione degli spessori e rende la montatura visivamente ancora più leggera.

Mercer, Alys e Dunmore: tra memoria e contemporaneità

La ricerca si fa più decisa con Mercer, un modello tondo dal gusto vintage, e con Alys, che interpreta la femminilità attraverso un cat eye dalle linee più morbide e dalle finiture iridescenti. Il dialogo tra passato e presente continua con Dunmore, una forma squadrata che richiama gli anni ’70, resa attuale da tonalità cangianti e contrasti ricercati.

Un’identità sempre più riconoscibile

Con questi nuovi modelli, Blackfin One consolida la propria identità e definisce un’estetica sempre più distintiva e contemporanea. Una sintesi autentica della cultura del brand, in cui design, materiali e saper fare italiano si incontrano nel Black Shelter, la sede sostenibile dove ogni occhiale Blackfin viene ideato, progettato e prodotto.

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