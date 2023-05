“Bisi in Festa”. Parte la rassegna che promuove i deliziosi legumi del Veneto

È tutto pronto per la seconda edizione di Bisi in Festa, la rassegna del gusto promossa da Unpli Veneto che, dal 7 maggio al 11 giugno, metterà in mostra uno tra i prodotti fiore all’occhiello del Veneto.

La rassegna è articolata in sette eventi che avranno luogo sul territorio regionale dal 7 maggio all’11 giugno 2023:

• 7 e 14 maggio a Combai, Miane (TV);

• 18- 22 maggio a Lumignano, Longare (VI);

• 19- 21 maggio a Baone (PD) e Pozzolo, Villaga (VI);

• 19- 22 e 26- 29 maggio a Colognola ai Colli (VR);

• 26 maggio – 5 giugno a Peseggia, Scorzè (VE);

• 1- 4 e 9- 11 giugno a Pianiga (VE).

I deliziosi bisi del Veneto si caratterizzano per il loro bel colore verde e la loro dolcezza, peculiarità uniche conferite loro dalle caratteristiche dei terreni dove vengono coltivati. Caratteristiche fondamentali, poiché conferiscono al prodotto le sue peculiari caratteristiche organolettiche: nelle aree collinari le coltivazioni si estendono sui versanti esposti a sud, al riparo dall’umidità e dalla nebbia della pianura sottostante, in aree che godono di clima mite tutto l’anno; in pianura, invece, l’ambiente agrario è molto fertile e ricco d’acqua.

Per il loro valore storico e culturale, il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale) è stato assegnato ai Bisi venetidai Comuni di Baone (PD), Longare – Lumignano (VI), Peseggia – Scorzè (VE), Pozzolo – Villaga (VI), a cui si aggiunge il marchio di qualità della Camera di Commercio di Treviso per Borso del Grappa (TV).



Curiosità

I bisi rappresentano un prodotto di eccezionale qualità dal sapore prelibato, tanto che i Dogi di Venezia lo richiedevano per celebrare la Festa di San Marco il 25 aprile, con il tipico piatto Risi e bisi.

I piselli fanno parte della famiglia delle leguminose e si contraddistinguono per essere ricchi di acqua, minerali, vitamine e antiossidanti; riducono il colesterolo “cattivo” e contribuiscono a mantenere in salute il sistema nervoso.

Il pisello è da sempre considerato simbolo di fortuna e prosperità e anticamente i suoi fiori venivano usati per intrecciare ghirlande da offrire alle spose.