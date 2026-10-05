Bimbo di un anno trovato senza vita nel lettino a Mogliano Veneto: indagata la baby sitter

Tragedia a Mogliano Veneto nella notte tra l’1 e il 2 ottobre. Il piccolo è stato soccorso in arresto cardiaco e trasferito al Ca’ Foncello, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. La Procura ha disposto l’autopsia

MOGLIANO VENETO (TV). Era stato messo a letto poco prima. Poi la baby sitter si era spostata in un’altra stanza insieme alla sorella tredicenne del bambino. Nulla, apparentemente, lasciava presagire quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Quando la giovane è tornata nella cameretta per controllarlo, ha trovato il bambino privo di sensi e con il volto ormai cianotico.

È il drammatico epilogo della notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, a Mogliano Veneto, dove un bambino di appena un anno è morto dopo un improvviso arresto cardiocircolatorio.

La baby sitter, 21 anni, ha immediatamente dato l’allarme e, seguendo le indicazioni degli operatori del 118, ha iniziato le manovre di rianimazione. Una circostanza particolarmente significativa, considerando che la giovane sta per concludere gli studi in Infermieristica e aveva quindi una formazione specifica sulle procedure di primo soccorso.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del Suem 118. Il piccolo era già in arresto cardiaco. Le manovre sono proseguite sul posto e il bambino è stato intubato e trasportato d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso. In ospedale sono intervenuti anche anestesisti e pediatri, che hanno continuato a lungo i tentativi di rianimazione.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato intorno all’una e mezza.

Il bambino non aveva patologie pregresse diagnosticate. Resta quindi da comprendere che cosa abbia provocato l’arresto cardiocircolatorio. Per questo la Procura di Treviso ha disposto l’autopsia, che dovrà fornire elementi utili a chiarire le cause della morte.

La vicenda è ora oggetto di un’inchiesta coordinata dalla pm Gabriella Cama. La baby sitter è stata iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Si tratta, come spiegato dalla sua legale Lisa Caldato, di un atto dovuto, anche in considerazione del fatto che la 21enne era l’unica adulta presente nell’abitazione al momento della tragedia.

La giovane, profondamente sconvolta, è assistita dall’avvocata Caldato. Secondo quanto riferito dalla legale, tra la ragazza e la famiglia del bambino esisteva da tempo un rapporto di forte conoscenza e amicizia. Un elemento che rende ancora più drammatica una vicenda che ha colpito profondamente tutti i coinvolti.

Ora sarà l’esame autoptico a stabilire che cosa sia accaduto quella notte e se si sia trattato di una morte improvvisa e naturale, senza responsabilità di terzi.

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