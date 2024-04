“Bimbimbici”: promuovere la mobilità sostenibile tra i più piccoli

Sabato 11 maggio torna Bimbimbici, un pomeriggio di pedalate e giochi per promuovere la mobilità sostenibile tra i più piccoli

Sabato 11 maggio i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del comune di Venezia saranno invitati a prendere parte a Bimbimbici, la ormai tradizionale manifestazione sportiva promossa a livello nazionale dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) per promuovere la mobilità sostenibile tra i più piccoli, inserita nel palinsesto di eventi del Comune di Venezia “Le Città in Festa”.

Come l’anno scorso, la manifestazione prevede undici percorsi ciclabili – con partenza dai diversi quartieri della Terraferma che, attraversando la città, porteranno i bambini e le loro famiglie in bicicletta al Parco Albanese, il tutto grazie alla guida di personale esperto.

Al parco si darà poi il via alla seconda parte della manifestazione che consisterà, dalle 15:30 alle 17:45, in momenti di musica, gioco, laboratori e l’immancabile merenda. Seguirà poi la premiazione del gruppo di partecipanti più numeroso e la consegna, ad ogni bambino, di utili catarifrangenti colorati per illuminare i raggi della propria bici.

Punti di partenza

Le partenze dei percorsi in bicicletta dai quartieri sono:

Zelarino – Piazza Chiesa S. Vigilio – ore 14:45

Favorita – Parcheggio scambiatore Terraglio – angolo via Borgo Pezzana – ore 15:00

Carpenedo – Piazza Carpenedo – ore 14:45

Mestre centro – Via Rosa / Piazzale Donatori di Sangue – ore 15:00

Chirignago – Piazza S. Giorgio – ore 14:30

Catene – Ingresso del Parco Catene – ore 14:45

Marghera – Piazza S. Antonio – ore 15:00

Asseggiano – Piazza chiesa di Asseggiano – ore 14:30

Gazzera – Piazza Rio Cimetto Santa Barbara – ore 14:45

Dese – Piazza Chiesa – ore 14:45

Favaro – Piazza Pastrello – ore 15:00

In alternativa, è possibile arrivare autonomamente al Parco Albanese in tempo per le attività di animazione pomeridiane.

È richiesto un contributo di 2,00 € per l’assicurazione da versare al momento della partenza. Maggiori informazioni sul programma e su come iscriversi al link: https://www.comune.venezia.it/it/content/iscriversi-bimbimbici-2024

In caso di pioggia prevista per tutto il pomeriggio, l’evento sarà annullato. La comunicazione relativa all’eventuale annullamento sarà data alle ore 13 sulla pagina bimbimbici2024.