Bilancio della concretezza 2021, la rinascita per la Città

Riceviamo e diffondiamo il comunicato stampa che segue l’approvazione del bilancio di previsione 2021, che oggi, sabato 30 gennaio, l’Amministrazione Bortolato ha discusso in Consiglio Comunale

Con la fine del 2020 si è chiuso uno dei peggiori anni della storia mondiale. Insieme ad esso, si chiude anche l’esercizio del Comune con l’approvazione del bilancio di previsione 2021, che oggi, sabato 30 gennaio, l’Amministrazione Bortolato ha discusso in Consiglio Comunale.

Il bilancio di previsione del 2020 ha visto enormi investimenti e sforzi in favore delle scuole, ma soprattutto è stato oggetto di numerose variazioni per stare al passo con le necessità della città, dovute all’emergenza pandemica.

Il bilancio di previsione del 2021, invece, proietta la sua azione alla “normalità” amministrativa dell’Ente, con l’obiettivo di dare sempre più servizi ma soprattutto garantire più qualità a quelli già avviati e di mettere in campo opere pubbliche e investimenti necessari alla ripartenza.

Un bilancio che non lascia nessuno indietro e che volge la sua azione alla rinascita post Covid: viene messa in campo una programmazione sociale ed educativa che punta a dare sollievo alle fasce più colpite dalla crisi derivata dalla pandemia.

A questo proposito, una tra le più importanti misure per l’aiuto concreto alle famiglie è l’iniezione di economie per non far pesare sulle tasche dei cittadini l’aumento consistente delle quote del servizio di refezione scolastica, che ad oggi costa ben 25mila euro in più il mese per la prevenzione anti Covid. Molti Comuni hanno invece deciso di spalmare sull’utenza con relativi rincari delle quote.

La spesa complessiva destinata al sociale ha quote importanti, ad esempio il singolo capitolo per aiutare le famiglie in difficoltà e dare contributi assistenziali è dotato di 150mila euro.

Il bilancio assicurerà anche tutti i progetti – nati nel 2020 – atti a garantire il sostegno psicologico ai moglianesi colpiti dalla pandemia e da paure e ansie derivate dalla relativa crisi sociale.

Altre grandi novità vengono introdotte anche nel campo delle politiche abitative con importanti risorse impegnate per ristrutturare appartamenti comunali che vergognosamente sono chiusi da anni e mai come oggi necessari alla cittadinanza in emergenza abitativa.

Lo stato di degrado di due unità abitative – lasciate vuote dal 2017 e mai prese in considerazione dalla passata amministrazione – è tale per cui oggi, valutata la convenienza economica, vengono inserite nel Piano delle Alienazioni per poter procedere poi all’avvio di un piano di acquisizioni di nuovi immobili da destinare all’Emergenza Abitativa, garantendo la dignità di poter abitare una casa a norma e di qualità.

Il tema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde cittadino vede nuove importanti risorse con ben 500mila euro che permetteranno una maggior attenzione e qualità alla cura di parchi, aree verdi e cigli stradali. Si potranno quindi effettuare ulteriori interventi straordinari di potatura tanto richiesti dai quartieri, finalmente con una programmazione puntuale e non più in emergenza, grazie anche al completamento del censimento degli alberi. In questa previsione di spesa sono inoltre comprese molte nuove piantumazioni di alberi e arbusti.

Continuano i cospicui investimenti per le scuole: il 2021 vedrà la messa a norma antincendio della scuola primaria delle Olme e l’annessa palestra, per un importo complessivo di 535mila euro.

Centrali saranno però gli interventi in programma in tema di viabilità e di piste ciclabili: con la realizzazione della pista ciclabile di via Roma da via Magenta fino al confine Comunale (550mila euro), le asfaltature di strade e la manutenzione di marciapiedi come in via Gabrieli, via Puccini, via Selve, via De Gasperi e altre ancora.

Mogliano si conferma città pet friendly: il bilancio 2021 vedrà investimenti importanti per nuove aree sgambatoio iniziando dal Comprensorio di via Ronzinella.

Il bilancio di previsione, inoltre, fa rilevare anche una cospicua somma di avanzo di Amministrazione che permetterà a fine aprile di finanziare in maniera importante molte opere pubbliche ma soprattutto i capitoli fondamentali per l’azione politica di questa Amministrazione come quelli dello Sport, della Cultura, dell’Associazionismo e del Sociale.

Insomma, un bilancio che non vede tagli bensì riorganizzazione delle risorse e impegni di programmazione ben cadenzati nel tempo, per rispondere a una strategia politica di attenzione a tutte le fasce della città, secondo necessità.

Non vi è infatti alcuna utilità nel finanziare oggi capitoli che verranno utilizzati solo verso la fine dell’anno e che potrebbero oltretutto portare via risorse a settori fondamentali.

Il Bilancio 2021 prevede di pareggiare quindi a circa 35.542.949 euro; le entrate tributarie (tasse, tributi) ammontano in previsione a circa 16.382.000 euro, i trasferimenti statali previsti saranno di circa un milione, la spesa per investimenti in conto capitale si prevede di circa 6,8 milioni. La rata del mutuo 2021 sarà pari a 1.672.791 euro.

“La domanda poi sorge spontanea – dichiara il Sindaco Davide Bortolato – come mai nessun componente dell’opposizione ha proposto un emendamento? Questo è l’esempio di come la politica prodotta dalla minoranza sia sterile e fanfarona, urla, vignette social, talk show senza pubblico ma soprattutto nessuna proposta costruttiva. La coerenza dove sta di casa?”.

