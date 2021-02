Bilancio 2021. Nessun emendamento da parte delle minoranze

Un Consiglio Comunale ‘full time no stop’ quello che si è svolto sabato 30 gennaio in video conferenza a Mogliano Veneto. Iniziato alle 9.15, la seduta on line si è protratta fino alle 18.30, con un pausa pranzo di una quindicina di minuti. È stato discusso il Bilancio di previsione 2021 definito dal Sindaco Davide Bortolato: “Il bilancio della concretezza che proietta la sua azione alla normalità, con l’obiettivo di dare sempre più servizi ma soprattutto garantire più qualità a quelli già avviati e mettere in campo opere pubbliche e investimenti necessari alla ripartenza”.

Numerose le critiche portate dalla minoranza ma, a fronte di queste, non è stata presenta alcuna proposta di modifica e pertanto il Consiglio comunale non ha avuto la possibilità di valutare alcun emendamento e il bilancio è stato approvato così come presentato. Il Consigliere di Maggioranza Nico Zane, del Gruppo “Davide Bortolato Sindaco” ha quindi chiuso la questione con questa parole: “parafrasando un noto filosofo portoghese (leggi Mourinho) si può dire: Zero emendamenti, Zero titoli”. Così, solo critiche ma nessun contributo presentato con emendamenti per un miglioramento del Bilancio di previsione non portano, come nel calcio, a titoli o trofei.

Silvia Moscati

