Biennale di Architettura 2023: 6 sezioni espositive e 89 partecipanti

La Biennale di Architettura del 2023 presenterà una nuova articolazione espositiva, divisa in sei sezioni, e utilizzerà il termine “practitioner” per identificare i protagonisti della mostra, che possono essere architetti, urbanisti, designer, paesaggisti o ingegneri. Più della metà dei partecipanti proviene dall’Africa o dalla diaspora africana, l’età media è di 43 anni (il più giovane ha 24 anni) e sono stati selezionati in modo da garantire un equilibrio di genere.

A differenza del passato, i grandi studi globali avranno meno peso, poiché quasi la metà dei partecipanti lavora in studi a conduzione individuale o composti da un massimo di cinque persone. Questa novità avrà un impatto sul percorso espositivo, poiché oltre il 70% delle opere presentate nel Padiglione Centrale, che ospita la sezione Force Majeure, è stato progettato da studi gestiti da un singolo o da un team molto ristretto. Questa tendenza riflette la metamorfosi in corso nel settore dell’architettura a livello internazionale, come ha sottolineato la curatrice, Lesley Lokko, affermando che “L’equilibrio si sposta. Le strutture si sfaldano. Il centro non regge più”.

La mostra avrà inizio al Padiglione Centrale, nei Giardini, che ospita la sezione Force Majeure, dove saranno esposti i lavori di sedici studi che rappresentano la produzione architettonica africana e diasporica. Tra questi, ci saranno realtà come Adjaye Associates, l’atelier masōmī di Mariam Issoufou Kamara, Kéré Architecture e Theaster Gates Studio.

La sezione Dangerous Liaisons, che sarà allestita alle Corderie dell’Arsenale (e a Forte Marghera), vedrà la partecipazione di 37 professionisti che lavorano in modo ibrido, valicando confini disciplinari e geografici e sperimentando nuove forme di partnership e collaborazione. La curatrice ha incluso in questa selezione anche gli unici italiani invitati: AMAA Collaborative Architecture Office For Research And Development, orizzontale e BDR bureau.

Dal 20 Maggio 2023 al 26 Novembre 2023

VENEZIA

LUOGO: Giardini / Arsenale / Forte Marghera

INDIRIZZO: Viale Giardini Pubblici – Castello 30122

ORARI: Giardini / Arsenale / Forte Marghera: 20 Mag – 30 Set 11 – 19 | 1° Ott 26 Nov 10 – 18 | Lun chiuso | Aperture straordinarie: Lun 22 Mag / 14 Ago / 4 Set / 16 Ott / 30 Ott / 20 Nov

CURATORI: Lesley Lokko

COSTO DEL BIGLIETTO: 25 € / 20 € / 16 € / 10 € | Biglietto 3 gorni 35 € / 30 € | Accredito 75 € / 60 € / 45 € / 30 €

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 041 5218711

E-MAIL INFO: [email protected]

SITO UFFICIALE: http://www.labiennale.org



Sarà aperta al pubblico da sabato 20 maggio a domenica 26 novembre 2023, ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera la 18. Mostra Internazionale di Architettura dal titolo The Laboratory of the Future a cura di Lesley Lokko, organizzata dalla Biennale di Venezia. La pre-apertura avrà luogo nei giorni 18 e 19 maggio, la cerimonia di premiazione e inaugurazione si svolgerà sabato 20 maggio 2023.