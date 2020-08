Biennale Cinema: ricco calendario di proiezioni con “Circuito Cinema in Mostra” al Rossini di Venezia e all’IMG di Mestre

Grande novità quest’anno per i film della 77. Mostra Internazionale del Cinema alla Multisala Rossini e all’IMG: le sale veneziane e mestrine entrano nel programma ufficiale.

Grazie alla rinnovata collaborazione tra Biennale di Venezia e il Settore Cultura – Circuito Cinema del Comune di Venezia, sono offerte al pubblico nuove possibilità ed occasioni per vedere i film della Mostra del Cinema, dal 2 al 13 settembre.

“Circuito Cinema in Mostra” – questo il nome della manifestazione – si presenta con un carnet di più di 130 proiezioni e 80 diversi titoli provenienti da tutte le sezioni della Mostra: Venezia 77, Fuori concorso, Orizzonti, Settimana della Critica e Giornate degli Autori.



Ad aprire la selezione, mercoledì 2 settembre, la diretta del red carpet e della cerimonia di apertura seguita dal film Lacci di Daniele Lucchetti con un cast d’eccezione: Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Laura Morante, Silvio Orlando e Giovanna Mezzogiorno. A chiudere il programma, domenica 13 settembre, il consueto appuntamento con il Leone d’oro (o altro film premiato). Saranno in programmazione tutti i film della sezione In concorso tra cui si segnalano: Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Laila in Haifa di Amos Gitai, Dorogie Tovarishi! di Andrei Konchalovsky, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Notturno di Gianfranco Rosi e Nomadland di Chloé Zaho. Anche dalla sezione Fuori concorso saranno in programma tutti i film, tra cui spiccano: Mandibules di Quentin Dupieux, Assandira di Salvatore Mereu, The Duke di Roger Michell, Lasciami andare di Stefano Mordini e i documentari Salvatore – Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino e La verità su La dolce vita di Giuseppe Pedersoli. Dalla sezione Orizzonti – riproposta interamente – film come Meel Patthar di Ivan Ayr, The Man who Sold his Skin di Kaouther Ben Hania, Lahi, Hayop (Genus Pan) di Lav Diaz e Nowhere Special di Uberto Pasolini.

Solo al Rossini (non all’IMG) arrivano anche i film delle Giornate degli autori: Cigare au miel di Kamir Aïnouz, Spaccapietre – Una Promessa di Gianluca & Massimiliano De Serio, Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time di Lili Horvát, 200 Meters di Ameen Nayfeh, Guida romantica a posti perduti di Giorgia Farina e Samp di Flavia Mastrella e Antonio Rezza tra gli altri. Sempre in sala 3 numerosi gli appuntamenti con la Settimana Internazionale della Critica: 50 (o dos ballenas se encuentran en la playa) di Jorge Cuchi, Non odiare di Mauro Mancini, Pohani Dorogy – Bad Roads di Natalya Vorozhbit e The Rossellinis di Alessandro Rossellini solo alcuni dei titoli in programma.

Invariate le tariffe di biglietteria: intero 8 euro, ridotto 7,50 euro. Abbonamenti per 5 film a scelta (in ciascuna struttura) in vendita a 35 euro. Prevendita degli abbonamenti nelle sale da venerdì 28 agosto anche on-line sul sito di Vivaticket. Le sale saranno aperte mezz’ora prima dell’inizio del primo spettacolo.

Grande novità di quest’anno la possibilità di iscriversi al servizio Whatsapp: inviando un messaggio Whatsapp al numero 3427611875 contenente Nome + Cognome + Circuito Cinema, sarà possibile rimanere aggiornati su tutti i film e le variazioni di programma.

Il calendario completo della rassegna, con segnalazione aggiornata di eventuali variazioni, sulle pagine cinema del sito comunale www.culturavenezia.it/cinema e su facebook.com/circuitocinemaveneziamestre