“BiciSicura”: l’ultima tappa vede i giovani pedalare in sicurezza per il centro di Treviso

TREVISO – Dopo la presentazione del progetto di Educazione Civica BiciSicura, venerdì scorso, nell’Aula Magna della Sede Centrale del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, nella mattina di ieri i 110 studenti coinvolti nell’iniziativa sono arrivati alla tappa finale: un corteo in bicicletta per il centro della Città.

“Massa critica”: questo il nome del corteo allegro e in sicurezza, che ha visto i ragazzi pedalare per le vie del centro, con l’obiettivo di rendere visibile alla città la rilevante tematica della sicurezza su strada.

Riunitisi al Bastione San Marco sulle Mura cittadine muniti di caschetto e di pettorina catarifrangente coi loghi del progetto e dei partner CentroMarca Banca e FIAB, i ragazzi sono stati scortati dalla Polizia Locale, anch’essa partner del Progetto e in bicicletta, che ha assicurato che il tutto avvenisse in sicurezza.



Il progetto BiciSicura tappa per tappa

Dopo aver costruito una campagna volta ad incentivare l’uso della bici in città come mezzo sostenibile e rispettoso dell’ambiente insieme a comportamenti improntati alla sicurezza (uso casco, dispositivi luminosi, ecc.) sulle pagine social del Liceo (Instagram, Youtube, Facebook) producendo video, post, meme, podcast, gli studenti del Duca degli Abruzzi di Treviso hanno presentato i propri lavori nella conferenza stampa del 31 marzo scorso.

Infine, l’ultima tappa del progetto, che si è svolta ieri, ha avuto come obiettivo quello di formare una “massa critica” nelle vie della capoluogo di Marca, usando i dispositivi di sicurezza e volendo sfatare la credenza che usarli non sia di tendenza. Al contrario! I ragazzi hanno voluto dire che farlo è “smart”, intelligente e sicuro.

Il percorso si è svolto su due itinerari che hanno coperto viale Burchiellati, Borgo Mazzini, via Stangade, via Carlo Alberto, Riviera Garibaldi, Piazza Giustiniani, il Corso, fino a Piazza dei Signori per una sosta fotografica. Il corteo è poi proseguito lungo il Calmaggiore, via Canova e via Borgo Cavour, fino al bastione San Marco per un’altra sosta. Il secondo giro ha toccato più o meno le stesse strade con una sosta per fotografia insieme in Piazza Santa Maria dei Battuti. Al ritorno, fotografia davanti alle scale del Liceo.

Anche l’evento di ieri, come quello della precedente conferenza stampa, sono stati documentati dalla troupe degli studenti del Liceo, vincitori della Scuola di Reportage legata al Premio Parise della scorsa edizione. Essi produrranno un video a documentazione di queste ultime fasi del Progetto.