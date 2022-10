Biblioweek a Silea: letture e attività per tutti in biblioteca

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Silea ha organizzato un ricco calendario di eventi per la settimana di promozione delle biblioteche trevigiane.

È tempo di Biblioweek a Silea: anche quest’anno l’Amministrazione Comunale aderisce alla settimana di promozione delle biblioteche trevigiane con un denso e variegato calendario di eventi dal titolo “Punto ristoro: specialità a km 0”: i sette appuntamenti, studiati per incontrare gusti ed esigenze di tutte le fasce d’età, si terranno alla Biblioteca Comunale “Liberi pensatori” (ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili).

“Anche quest’anno – spiega l’Assessore alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin – aderiamo con entusiasmo alla Biblioweek, con un programma ricco di “specialità a km 0”, ovvero esperienze preziose di casa nostra, da gustare in un accogliente punto ristoro, la Biblioteca comunale: partecipando agli appuntamenti si potrà scoprire come la biblioteca sia un luogo in cui trovare benessere e condividere con gli altri la passione per la lettura”.

La settimana in biblioteca inizierà martedì 18 ottobre con la “Dimostrazione di stampa 3D” alle 15.00, incontro durante il quale si avrà anche la possibilità di stampare un proprio progetto (da formato STL) con il programma Tinkercad (l’appuntamento sarà ripetuto giovedì 20 ottobre, sempre alle 15.00); si proseguirà quindi alle 20.30 con “I possibili viaggi della narrazione”, in collaborazione con CartaCarbone Festival Letterario: gli autori Alessandro Cinquegrani e Francesco Zanolla presenteranno i loro ultimi romanzi e, a seguire, si potrà conversare con la moderatrice Anna Agnoletti e ascoltare il lettore volontario Carmelo Occhiuto.

Mercoledì 19 ottobre spazio ai più piccoli, ai quali saranno dedicate le “Letture animate in Biblioteca”, a cura del Gruppo lettori volontari: alle 16.30 “Storie birichine” per i bambini dai 3 ai 5 anni, mentre alle 17.00 “Storie per giocare” per la fascia d’età 6 – 7 anni.

Giovedì 20 ottobre alle 20.30 è in programma l’incontro “Letture in circolo”, promosso nell’ambito del progetto “Qui si legge”: il lettore professionista Livio Vianello racconterà come nascano e si sviluppino i Gruppi di lettura, regalando felicità a chi ne fa parte.

Venerdì 21 ottobre l’arte incontrerà la letteratura e alle 20.30 è in programma un omaggio al più grande maestro del Neoclassicismo nella ricorrenza dei 200 anni dalla sua morte: Rosanna Potente, autrice di “Antonio Canova: la vita, gli amori, le passioni e l’arte”, dialogherà con l’Assessore alla cultura Angela Trevisin. Rosanna Potente, che è stata Assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Silea dal 2007 al 2017, attraverso la conversazione con Angela Trevisin racconterà il genio e il talento di Antonio Canova, svelando anche i sentimenti, le amicizie e le fragilità di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Infine, sabato 22 ottobre alle 9.45 appuntamento con “Bosco dei nuovi lettori”, un evento speciale dedicato ai nuovi nati che vedrà la consegna ai neogenitori di un libro per far conoscere il programma nazionale “Nati per leggere” e di un piccolo albero, da veder crescere nel proprio giardino o nelle aree comunali “Boschi dei nuovi lettori”.

Alle 11.00 seguirà l’inaugurazione del Baby Pit Stop Unicef, l’area riservata all’allattamento creata all’interno della Biblioteca per far sì che essa possa essere frequentata agevolmente anche dalle mamme con bambini piccoli. Si tratta di un servizio gratuito promosso dall’Unicef e sposato dall’Amministrazione Comunale, che vede nella biblioteca, luogo di cultura per eccellenza, lo spazio per essere vicini alle esigenze di tutti.

Per info e prenotazione: [email protected], tel. 0422 365762.