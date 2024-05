Bibione: la spiaggia del Volley

Tre giorni per disputare circa 11mila incontri e trecento campi da gioco in riva al mare, sui quali sfidarsi in contemporanea.

BIBIONE -Nel primo weekend della stagione balneare, Bibione (Venezia) si è già assicurata il suo posto sulla mappa delle spiagge “sporty”, con atleti in arrivo da ogni latitudine per partecipare alla mitica AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, in programma nella località veneta dal 10 al 12 maggio.

Nato 29 anni fa proprio sulla spiaggia di Bibione, l’appuntamento è oggi una tappa imperdibile per gli appassionati provenienti da tutta Europa, ma anche da Asia, Americhe, Australia e Giappone.

Sono infatti oltre 2500 le squadre e 14mila le presenze attese per la maratona del volley che promette divertimento, adrenalina e uno spettacolo straordinario: 120.000 metri quadrati di spiaggia allestiti con trecento campi da gioco sui quali ci si sfida in contemporanea e senza sosta, da mattina a sera, con il sole o la pioggia.

Un totale di quasi 11mila match da disputare in tre giorni, dove amatori di qualsiasi livello hanno l’occasione di affrontare veri e propri fuoriclasse della disciplina, solitamente impegnati nel Campionato Italiano di Beach Volley o nel circuito mondiale del World Pro Tour FIVB.

La peculiarità di questo torneo risiede nella sua inclusività e nella sua capacità di coinvolgere giocatori di ogni livello. Ci saranno sette diverse categorie di gioco, che vanno dal classico 2×2 maschile e femminile al più dinamico 3×3 misto e il 3×3 Beach ParaVolley Standing.

Questo impegno per l’inclusività è una delle caratteristiche distintive della AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, che ha fatto della diversità una sua bandiera. Dopo aver ospitato per due anni consecutivi l’unica tappa nazionale del circuito ParaVolley Europe, il torneo si apre ora a giocatori provenienti da tutto il mondo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. È un tributo alla bellezza dello sport, che supera ogni barriera e unisce persone di diverse provenienze e abilità sotto lo stesso cielo di Bibione.