Bibione Beach Fitness: 18 anni di benessere in riva al mare

Dal 22 al 24 settembre edizione speciale per la più grande convention del settore in Europa. Oltre 3mila appassionati in arrivo sulla spiaggia veneta, dove tutto è iniziato e dove nel weekend andrà in scena un autentico spettacolo sportivo: 15 megapalchi che si muovono all’unisono, più di cento top presenter internazionali e tutto il divertimento del fitness che fa tendenza e stare bene. In occasione dei 50 anni dalla nascita dell’Hip Hop, ritornano le danze “Urban” del celebre Moma Studio di Milano. Attesi anche il re della Zumba, Prince Paltu-ob e il workout dell’Esercito Italiano.

BIBIONE – Compie 18 anni, è la convention del fitness all’aria aperta più grande d’Europa ed è pronta a trasformare la spiaggia di Bibione in una distesa a perdita d’occhio di ballo, musica e spettacolo.

È il Bibione Beach Fitness: dal 22 al 24 settembre prossimi festeggia la maggiore età nella “sua” spiaggia, là dove tutto è cominciato e non si è mai fermato. Già oltre 3mila gli appassionati che hanno scelto di ritagliarsi un posto nel cuore del movimento sano, divertente e sempre innovativo.

Il programma è strabiliante: oltre cento top-presenter internazionali che si esibiscono su quindici megapalchi con lezioni che sono veri spettacoli di tecnica e infinito divertimento. Sotto, sulle pedane, una marea di persone che vuole ballare e divertirsi, in tenuta atletica e molto spesso con outfit degni di un musical.

Da un palco all’altro, le lezioni sfilano secondo un’organizzazione che ricorda la precisione svizzera: pochissimi, infatti, i minuti tra la fine di una sessione e l’inizio di un’altra, ma il passaggio è talmente naturale che non lo si percepisce nemmeno. I partecipanti non hanno che l’imbarazzo della scelta e si godono il piacere di un continuum armonico, musica contagiosa, colori sgargianti, mare e pineta che diventano tribune naturali di una Bibione che all’autunno alle porte non ci pensa proprio.

Il grande ritorno dell’Hip Hop con Moma Studios, la Zumba® di Prince Paltu-ob, gli allenamenti in stile “marines” con l’Esercito Italiano

Questa edizione di Bibione Beach Fitness è quella degli anniversari importanti: oltre ai diciotto anni dell’evento si festeggia il mezzo secolo della nascita del movimento artistico e culturale dell’Hip Hop con un palco dedicato alla “urban dance” e ai ballerini della prestigiosa scuola Moma Studios fondata e diretta da Pietro Froiio.

Dalle Filippine e sulle note della Zumba®, sabato 23 arriva Prince Paltu-ob, artista multiforme, conosciuto in tutto il mondo per la sua attività di coreografo, danzatore, cantante e dee-jay. La presenza del “principe” (è uno Zumba Education Specialist – ZES – di fama internazionale) sulla spiaggia di Bibione si concentrerà sulla Zumba®.

Sfida dichiaratamente più ruvida, ma non per questo meno frequentata, è quella che proporrà l’Esercito Italiano, di nuovo ospite di Bibione Beach Fitness con i percorsi di “military fitness” da effettuare con ostacoli non convenzionali e con la guida degli istruttori del reggimento Lagunari “Serenissima”, l’unità specializzata in operazioni anfibie.

SportFelix e Laura Cristina, direttrice artistica di Bibione Beach Fitness

Laura Cristina è la direttrice artistica di Bibione Beach Fitness e insieme a SportFelix ha creato e portato l’evento ai livelli odierni, «ma – sottolinea divertita – diciotto anni fa eravamo in 160, con un solo palco sotto a un tendone. Oggi i palchi sono quindici e siamo sempre sotto il sole e pure la pioggia (negli anni è capitato anche il diluvio, ma lo show non si è fermato, ndr). La ricetta di questo successo è semplice e non cambia, ed è professionalità, competenza e capacità di divertirsi in modo sano. E poi ci sono i “miei” trainer, che conosco uno ad uno, sono un orgoglio perché oltre a essere responsabili di ciò che fanno, amano questo evento tanto quanto me e sanno trasferire al pubblico la gioia di stare tutti insieme facendo qualcosa di realmente bello».

Bibione Beach Fitness è diventato un caposaldo del settembre bibionese insieme ad altri eventi di vacanza attiva organizzati da SportFelix. In soli due weekend le presenze legate a questi appuntamenti superano quota 10mila e consegnano alla spiaggia veneta di Bibione un bilancio che replica l’eccezionale stagione 2022.