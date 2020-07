Beyond the line of meaning. Simona Lattuga e Francesca Zanette. Il luogo è ribattezzato Arte Spazio Tempo e qui si svolge tutto. Dalle esplorazioni narrative e fotografiche di Francesca Zanette che di suggestioni e sovrapposizioni ne fa un mantra fino a Simona Lattuga che ci immola a Napoli, ma è un piacere. Foto che non lasciano mai senza un interrogativo e rivelano una città unica e diversa, mai banale. Un’esposizione riuscita nella sua gradevole vitalità che alla fine vuole renderci liberi e curiosi e ci riesce appieno.

Instacult di Mauro Lama

Dal 27 giugno 2020 al 26 luglio 2020.

Arte Spazio Tempo Cannaregio 2876-2877 Venezia.

Commenta la news

commenti