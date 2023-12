Betoneghe: sabato 23 dicembre al Teatro Toniolo

Dopo il successo di Betoneghe se nasse, no se deventa, la compagnia Teatro delle Arancepresenta le nuove avventure delle betoneghe Silvana, Renata e Franca: la comicità veneta al suo massimo con nuovi sketch, episodi e ambientazioni.

Le Betoneghe, trio comico composto da Silvana, Renata e Franca, sono pronte a regalare al pubblico una nuova serata di risate con il loro ultimo spettacolo, “Betoneghe D.O.C (De Origine Casaina)”. L’attesissima prima nazionale si terrà sabato 23 dicembre alle ore 21:00 presso il Teatro Toniolo di Mestre.

Dopo il clamoroso successo di “Betoneghe se nasse, no se deventa”, che ha conquistato il cuore degli spettatori veneti con quasi 150 repliche, le tre simpatiche protagoniste sono pronte a tornare sul palco per raccontare storie avvincenti e intramontabili. Affiancate dalle contagianti musiche di Cristian Ricci e dall’orchestrina del Teatro delle Arance, Le Betoneghe promettono di coinvolgere il pubblico con le loro irresistibili “ciacole”.

Il nuovo spettacolo è stato anticipato da un trailer che ha catturato l’attenzione di oltre 1 milione di spettatori sul loro canale YouTube, confermando il grande seguito che le Betoneghe hanno acquisito sia in teatro che sul web. Con una lunga serie di sold-out alle spalle, il trio comico presenta nuovi episodi, sketch inediti e ambientazioni originali per garantire un’esperienza divertente e unica.

L’evento è parte di “È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2023.24”, il prestigioso cartellone del Teatro Toniolo di Mestre organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. Questa iniziativa unisce i migliori artisti del panorama nazionale a nuovi talenti del teatro comico, offrendo al pubblico una varietà di spettacoli di alta qualità.

I biglietti per “Betoneghe D.O.C” sono disponibili al costo di € 25,00 + diritti di prevendita per la platea e la galleria, mentre la galleria è proposta a € 22,00 + diritti di prevendita. Le prevendite sono aperte presso la Biglietteria del Teatro Toniolo e i punti vendita del circuito VIVATICKET. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it.

La Biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica, dalle 15:00 alle 19:00, per coloro che desiderano acquistare i biglietti di persona. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle altre produzioni in programma, è possibile visitare i siti web www.culturavenezia.it/toniolo e www.dalvivoeventi.it.

Non perdete l’occasione di trascorrere una serata all’insegna delle risate e dell’allegria con Le Betoneghe, una delle proposte più attese della stagione teatrale a Mestre.