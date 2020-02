Benvenuti alla caffetteria TreCiacoe

I sorrisi di Andrea, Sara, Melissa, Adelina vi danno il benvenuto nel TreCiacoe: caffè di tradizione, ambiente giovane, offerta molto ricca e prodotti del territorio.

Il locale è nato nel maggio del 2013 seguendo un progetto della torrefazione Dersut di Conegliano. Fin da subito ha riscosso un buon successo nella vita moglianese per l’offerta di prodotti “diversi” dalla solita colazione come ad esempio le centrifughe di frutta fresca.

Dopo 6 anni e un cambio gestione non altrettanto fortunato Andrea è tornato in questo locale per rilanciarlo. Serviva sicuramente un cambio di immagine così, assieme a Sara e Simone, hanno pensato e ad un nuovo progetto di ristorazione.

Il primo passo è stato individuare il colore che potesse definirne l’identità e renderlo unico: il Blu Oceano.

Il prodotto che fa da padrone è il caffè. Una miscela pregiata della torrefazione Dersut di Conegliano che ha creduto e voluto confermare la collaborazione.

La miscela viene valorizzata durante tutto il processo: macinatura istantanea per garantirne la fragranza e pressatura e mano per assicurare la qualità. La macchina, totalmente made in Veneto, diffonde nell’aria l’intenso e persistente aroma.

Ma non solo caffè, il TreCiacoe arricchisce le colazioni e le pause giornaliere con una selezione di pasticceria e dolceria che varia di giorno in giorno. Brioches, Pasticciotti, muffin, torte, biscotteria, dolci in vaso. Una varietà di sapori che fa cadere in tentazione.

I prodotti provengono in parte dall’associazione Addolciamo l’Autismo. Andrea, Sara e Simone, ex allievi della scuola salesiana Astori hanno voluto partecipare all’idea di questa associazione che gestisce un laboratorio nel comune di Mogliano dove i ragazzi autistici producono torte e biscotti.

I loro prodotti sono in vendita presso la caffetteria: un piccolo gesto, per valorizzare l’impegno l’associazione e per far conoscere le piccole eccellenze di un territorio.

Il TreCiacoe ha scommesso nuovamente sulla frutta fresca che fa bella mostra con i suoi colori.

Centrifughe di frutta fresca, spremute di arancia, macedonie e non solo: l’aggiunta del melograno. Frutto anti-ossidante ricco di vitamine da degustare solo, con spremuta d’arancia o nella versione TreCiacoe come aperitivo.

L’idea della caffetteria si fa audace e invitante: waffel, pancake e crêpes; preparati al momento vengono farciti a piacimento con frutta, nutella, caramello o sciroppo d’acero. Non dimentichiamo i Frapeshake: prodotto energetico e proteico.

L’offerta non si limita ai pranzi. Ogni giorno i ragazzi creano la loro proposta per il pranzo.

Tramezzini per una pausa veloce, toast farciti su richiesta e da poco, cucina con secondi piatti. È possibile contattare il locale e prenotare il vostro piatto preferito.

Quando la pausa finisce, si posa il giornale, un ultimo sorso da quello che chiamano “Elisir della lunga vita” (non mi hanno voluto svelare la ricetta) e un sorriso mi convince a tornare l’indomani.

