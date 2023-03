Benvenuta Eleonora! Il campione olimpico Igor Cassina diventa papà

SILEA – Ѐ nata Eleonora, primogenita di Igor Cassina, campione olimpico di ginnastica artistica ai Giochi di Atene nel 2004 e oggi allenatore. Cassina e la moglie Valentina Nardin, originaria di Ponzano Veneto, nel 2021 hanno scelto di vivere a Silea per la tranquillità, la ricchezza di servizi e la comodità alle vie di comunicazione.

Ieri mattina la coppia si è recata in municipio per iscrivere la piccola all’anagrafe. Ad accoglierli c’era il sindaco di Silea Rossella Cendron, che ha detto: “Sono felice di avere Igor, Valentina e la loro famiglia come cittadini. Insieme ci piacerebbe costruire iniziative volte al benessere della persona e alla pratica dello sport. Sicuramente poi li coinvolgeremo nei percorsi per neogenitori con bambini in fascia 0–3 anni e nelle iniziative di musica e lettura della Biblioteca”.