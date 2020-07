Benny Benassi fa tappa alla Collezione Peggy Guggenheim

Una cornice unica, per un dj set altrettanto unico. Domani 14 luglio alle 19 Marco Benassi, in arte Benny Benassi, tra i più talentuosi e celebri dj e produttori del panorama musicale internazionale, sarà protagonista di una performance musicale irripetibile, tappa veneziana del tour di dj set “Timeless — Italia attraverso un viaggio musicale”, organizzato da Nameless Music Festival. La performance non sarà aperta al pubblico, ma esclusivamente online, in streaming, sui canali Facebook e Instagram di Nameless Music Festival e della Collezione Peggy Guggenheim.

Attento agli interessi e ai linguaggi del pubblico, soprattutto di quello più giovane, il museo veneziano ha accolto con entusiasmo la partecipazione di un artista del calibro di Benassi, seguito da una vastissima comunità eterogenea e trasversale. Il dj set rappresenta inoltre l’occasione per sensibilizzare gli amanti della musica alla campagna di crowdfunding Insieme per la PGC, lanciata lo scorso 8 luglio, invitandoli a sostenere con il loro contributo il patrimonio artistico oggi conservato a Palazzo Venier dei Leoni. Dopo oltre 13 settimane di chiusura, il museo è tornato infatti a riaprire le porte al pubblico, ma solo parzialmente, dal venerdì alla domenica, e al momento il programma espositivo e le attività, destinate ai visitatori, sono sospese. Così come il concerto di Benassi è un evento accessibile a tutti, affinché tutti possano godere della sua performance in una modalità originale, nel rispetto delle attuali norme di sicurezza, il museo vuole tornare ad riaprire le sue sale 6 giorni la settimana, garantendo i tanti servizi e attività gratuite al suo pubblico e a quanti, come la Collezione Peggy Guggenheim, credono nel valore dell’arte, bene primario, collettivo, dal potere trasformativo in grado di accompagnare nei grandi cambiamenti che stiamo vivendo. Per donare alla campagna Insieme per la PGC basta un clic collegandosi alla homepage di guggenheim-venice.it. Anche il più piccolo gesto è importante.

