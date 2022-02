Benessere per gli uomini: quali gli integratori giusti per contrastare le varie problematiche?￼

La salute maschile è spesso un argomento di discussione abbastanza delicato, perché nascosto da un forte strato di omertà. Si parla spesso di salute maschile in un’ottima machista, volta a far credere che l’uomo debba essere necessariamente forte e immune. Eppure no, l’uomo non è indistruttibile e la salute maschile rischia di far sviluppare varie patologie o condizioni per le quali bisogna chiedere l’aiuto del medico. Si sviluppano perlopiù con l’avanzare degli anni, ma possono verificarsi anche in età giovanile.

Sono tanti i disturbi che possono limitare il benessere psico-fisico degli uomini, a seconda anche di una fragilità emotiva che spesso viene nascosta. Tra le condizioni più diffuse e di cui si parla di meno troviamo i problemi alla prostata ma anche quelli che interessano la stabilità sessuale. Bisogna poi menzionare disturbi legati a stress, età e ormoni. Questi problemi diventano spesso difficili da affrontare perché rappresentano un tabù e quindi gli uomini che ne soffrono tendono spesso a nasconderli, a chiudersi a riccio, per non cadere vittima di inutili stereotipi. Il primo passo è dunque aprirsi, parlarne con persone di fiducia e successivamente con degli specialisti.

Uno dei problemi più difficili è la prostatite, un’infiammazione alla ghiandola che causa fastidi durante la minzione o l’eiaculazione. Se non viene individuata, può trasformarsi in postatodinia, una malattia cronica. L’ingrossamento della prostata può causare gravi problemi nell’urinare, ma può anche tramutarsi in qualcosa di peggiore: di sicuro, se non controllata le chance di sviluppare un tumore aumentano. Le malattie della prostata vengono spesso celate per l’invasività di alcuni test, necessari tuttavia al benessere dell’uomo.

Ancora più delicati sono i problemi di natura sessuale, che – se non affrontati, anche con l’aiuto psicologico di professionisti – possono portare a forme di depressione. Le cause dei problemi di natura sessuale spesso sono da ricercare sul piano mentale: si tratta principalmente di disagi dovuti ad un forte stress, o ad una scarsa considerazione di sé stessi, oppure alla cosiddetta ansia da prestazione, la paura di deludere le aspettative del partner. Nei sintomi, si può trasformare in un problema abbastanza comune: l’impotenza, l’incapacità di mantenere un’erezione forte per tutta la durata del coito. La cura di questi problemi va esplicata in un percorso individuale di natura psicologica prima ancora che fisica.

Le cause, però, si possono ricercare anche in un circolo vizioso di cattive abitudini: una vita poco equilibrata, sedentaria o stressante può causare la riduzione della libido. Anche l’eccessivo consumo di sigarette, alcolici o droghe porta alla riduzione dell’attività sessuale. Mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato è il primo passo verso la risoluzione di un problema di cui soffre o ha sofferto il 50% degli uomini e che è assolutamente guaribile.