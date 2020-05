“Bee Engaged” Giornata mondiale delle api

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani sta promuovendo la Giornata mondiale delle api che avverrà il 20 Maggio (giornata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 ottobre 2017) attraverso attività didattiche online di sensibilizzazione per le comunità educative.

“Bee Engaged”

Il tema di quest’anno sarà incentrato sulle nuove tecniche individuate dagli apicoltori per far sopravvivere i nostri preziosi insetti giallo-neri.

È ormai risaputo che la salute del pianeta e degli esseri umani è correlata in modo indivisibile alla presenza delle api: l’impollinazione determina buona parte delle derrate alimentari. Lavoro faticosissimo che non può essere fatto assolutamente artificialmente dall’uomo, per via di costi e la lunghezza dell’operazione in sé…

Basta leggere i dati dell’Unep (United Nations Environment Programme) per rendersi conto che fino al 35% della produzione di cibo a livello globale dipende dal ruolo svolto dalle api.

Inoltre Delle 100 colture da cui dipende il 90 per cento della produzione mondiale di cibo, 71 sono legate al lavoro di impollinazione delle api e, solo in Europa, ben 4mila diverse colture crescono grazie alle api.

Dr. Bee

Le api da sempre ci affascinano per la loro intelligenza e capacità organizzativa… Oggi risultano pure uno strumento prezioso per valutare la salute generale di un habitat naturale: infatti pesticidi e agenti inquinanti comportano la scomparsa delle nostre piccole amiche.

Non a caso grazie al lungo periodo di lockdown infatti, attualmente sembra che le api e il nostro pianeta stiano proprio bene… un dato che dovrebbe invitarci a riflettere.

Crea la mascotte!

Una delle idee del Coordinamento nazionale docenti, è quella di propone alle scuole di ogni ordine e grado di ideare una mascotte per la Giornata internazionale delle api, inviandola al e-mail [email protected]

Il contest permetterà alle diversi classi scolastiche di avviare una serie di ricerche individuali e di gruppo sulla tematica; stabilendo quante sono le aziende di apicoltura nel proprio territorio e in che modo operino, precisandone difficoltà e forme di resilienza.

Tutti gli elaborati verranno poi pubblicati sui canali social del Coordinamento dove avverrà la premiazione in diretta!

