Basketball “IN” Jesolo, al via il Memorial Luca Silvestrin

Al via questo weekend Basketball “IN” Jesolo, l’evento sportivo creato in memoria dell’ex reyerino Luca SiIlvestrin mancato prematuramente due anni fa.

JESOLO – Mancano poche ore alla seconda edizione di Basketball “IN” Jesolo – Memorial Luca Silvestrin. L’evento, giunto alla seconda edizione e organizzato dalla Associazione Che Spettacolo, si svolgerà questo weekend al PalaCornaro di Via M.L. King 5 di Jesolo e vedrà scontarsi sul parquet quattro formazioni di Serie A: Pesaro, Reggio Emilia, Treviso e Venezia.

Queste le dichiarazioni di Neven Spahija, tecnico della Reyer Venezia che scenderà in campo nella seconda semifinale di sabato 24, programmata alle ore 20.00 contro Reggio Emilia:

“Dobbiamo continuare a lavorare sul nostro programma per fare un passo in avanti. Tutti i nostri giocatori si stanno allenando con grande impegno e dedizione. Il torneo di Jesolo sarà

un altro test per quanto riguarda la nostra preparazione al campionato, abbiamo 10 giorni per migliorare in vista della prima partita ufficiale. Il campionato italiano è un torneo sempre più competitivo, non esiste nessuna squadra contro di cui è facile

giocare. Di sicuro contro Reggio Emilia sarà un test molto serio perché sono una formazione forte”.

L’evento avrà come Media Partner Jesolo Journal. Sarà possibile accedere al PalaCornaro a un prezzo popolare di 10 euro a serata, con speciali promozioni per il Basket Club Jesolo. Tutti i tesserati del club litoraneo, infatti, potranno entrare gratis mentre i genitori godranno di un biglietto ridotto a 8 euro.



Per l’acquisto online dei biglietti, sarà sufficiente cliccare al link

https://www.vivaticket.com/it/ticket/basketball-in-jesolo-semifinali/213440

Il calendario ufficiale

SABATO 23 SETTEMBRE 2023

Ore 18.00: Pesaro – Treviso

Ore 20.00: Reggio Emilia – Venezia

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023

Ore 18.00: finale 3°/4° posto

Ore 20.00: finale 1°/2° posto

A seguire le premiazioni