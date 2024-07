Basket sordi femminile argento europeo

La Nazionale femminile di basket sordi ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato Europeo di pallacanestro per atleti sordi

MALAGA – Dopo un cammino quasi perfetto si conclude l’avventura delle Nazionali FSSI al Campionato Europeo di pallacanestro per atleti sordi, a Malaga. L’Italia torna a casa con delle certezze e qualche rimpianto. La Nazionale femminile conquista la medaglia d’argento dopo aver vinto tutte le partite e arrendendosi solo negli ultimi due minuti di gara della finale contro l’Ucraina, squadra che può vantare una preparazione continua di team durante l’anno.

Le ragazze azzurre hanno dimostrato di essere una vera e propria corazzata, che nei momenti di difficoltà affronta la partita con una freddezza e compattezza degna di una squadra che ormai è abituata a giocare questo tipo di partite, con Coach Braida e la Dt Terenzi che proseguono un lavoro iniziato più di 10 anni fa.

Ora il tempo di godersi le vacanze prima di riprendere la preparazione in vista delle summer Desflympics di Tokyo 2025.

Per la nazionale maschile invece resta il rimpianto di non essersi qualificato al torneo giapponese. Gli azzurri infatti terminano al sesto posto questo campionato europeo, dimostrando di aver fatto un passo avanti rispetto al passato e facendo crescere la squadra con nuovi giovani di talento, che hanno esordito in maglia azzurra grazie al lavoro del direttore tecnico Caroli e dell’allenatore Tumidei.

Gli azzurri escono a testa alta dopo aver giocato contro squadre che oggettivamente erano tecnicamente e fisicamente superiori.