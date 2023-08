Barbie, il film che ha conquistato il mondo

Barbie è il film dell’estate 2023, un successo senza precedenti che ha portato al cinema milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il film, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, racconta la storia di una bambola che vive nel mondo perfetto di Barbieland, ma che si sente diversa dalle altre e decide di partire per un’avventura nel mondo reale. Una commedia fantastica che mescola animazione e live action, e che celebra la diversità e l’individualità.

Il film ha battuto numerosi record al botteghino: è il miglior debutto di sempre per una regista, il terzo film più visto del 2023 in Italia, e il primo film live action dedicato alla celebre bambola della Mattel.

Il 31 luglio 2023, il film ha incassato oltre 774 milioni di dollari a livello mondiale , e si appresta a superare i 300 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Il fenomeno Barbenheimer, così chiamato dai fan per la coincidenza con l’uscita del film Oppenheimer di Christopher Nolan, ha superato il miliardo di incassi complessivi.

Barbie non è solo un successo al cinema, ma anche un fenomeno culturale e sociale. Il film ha ispirato la moda, le feste, i meme e le parodie sul web. Persone famose come Selena Gomez, John Legend e Chrissy Teigen si sono vestite da Barbie e Ken per celebrare il film. La colonna sonora del film, curata da Mark Ronson e Andrew Wyatt, ha scalato le classifiche musicali con brani come Barbie Girl, I’m a Barbie Girl in a Barbie World e You Can Be Anything.

Barbie è un film che ha saputo catturare lo spirito del tempo, e che ha portato un messaggio positivo e inclusivo a grandi e piccini.