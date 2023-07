Bando voucher digitali 2023: 835.126 euro dalla CCIAA di Venezia Rovigo per le MPMI

Giovedì 27 luglio click day per accedere ai contributi a sostegno delle iniziative di digitalizzazione e di transizione ecologica delle imprese veneziane e rodigine.

VENEZIA/ROVIGO – A partire da domani, giovedì 27 luglio 2023, le micro, piccole e medie imprese di Venezia e Rovigo (MPMI), avranno la possibilità di accedere ai contributi del “Bando Voucher digitali Impresa 4.0 – 2023”. Sono 835.126 euro i fondi messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo per sostenere le iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented, volti a sostenere la transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo.

Il bando integra la rosa dei servizi offerti dal Punto Impresa Digitale camerale e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa strategica di Sistema “La doppia transizione digitale ed ecologica” autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, con l’intento di promuovere la diffusione della cultura dell’innovazione e della sostenibilità, tramite la digitalizzazione dei processi aziendali nelle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici.

Sono due le misure messe a bando, che prevedono distinte modalità di partecipazione:

Misura A , dedicata ai progetti condivisi da più imprese , cui sono destinati 292.294 euro, per un importo massimo del contributo, per ciascuna impresa partecipante al progetto, pari ad € 8.000,00 (non superiore al 70% delle spese ammissibili), a fronte di un investimento aziendale minimo richiesto di € 6.000,00;

, dedicata ai , cui sono destinati 292.294 euro, per un importo massimo del contributo, per ciascuna impresa partecipante al progetto, (non superiore al 70% delle spese ammissibili), a fronte di un investimento aziendale minimo richiesto di € 6.000,00; Misura B, dedicata ai progetti presentati da singole aziende, cui sono destinati 542.832 euro, per un importo massimo del contributo pari ad € 6.000,00 (non superiore al 70% delle spese ammissibili), a fronte di un investimento aziendale minimo richiesto di € 5.000,00.

Per le aziende con rating di legalità il premio sarà maggiorato di ulteriori 250 euro.

Dalle 9:00 di giovedì 27 luglio, le singole imprese potranno presentare domanda sulla Misura B, mentre dal pomeriggio, a partire dalle 15:00, si apriranno le richieste anche per i progetti condivisi da più aziende, concorrenti sulla Misura A.

Le domande potranno essere presentare tramite lo sportello on line “Contributi alle imprese” del sistema Webtelemaco di Infocamere fino al 15 settembre 2023 – ore 21.00 – e fino ad esaurimento delle risorse (in tal caso il bando verrà chiuso in anticipo).

Per poter partecipare al bando l’impresa, o il gruppo di imprese, dovrà presentare un progetto di sviluppo del business, possibilmente green oriented, usufruendo di servizi e soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, tramite l’inserimento nei processi aziendali di almeno una delle seguenti tecnologie abilitanti per la Transizione 4.0:

robotica avanzata e collaborativa;

interfaccia uomo-macchina;

manifattura additiva e stampa 3D;

prototipazione rapida;

internet delle cose e delle macchine;

cloud, High Performance Computing – HPC, fog e quantum computing;

soluzioni di cyber security e-business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);

big data e analytics;

intelligenza artificiale;

blockchain;

soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

simulazione e sistemi cyberfisici;

integrazione verticale e orizzontale;

soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;

sistemi di e-commerce.

Possono rientrare, inoltre, anche le seguenti tecnologie, purché affiancate ad almeno una delle tecnologie indicate nel primo elenco:

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

sistemi fintech;

sistemi EDI, electronic data interchange;

geolocalizzazione;

programmi di digital marketing;

connettività a Banda Ultralarga;

soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.

Sia per la Misura A che per la Misura B, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo, alternativa tra la Misura A e la Misura B. Tra i costi ammissibili, sono previste le spese per servizi di consulenza e di formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste, nonché l’acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, solo se funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti per la Transizione 4.0.

L’”Elenco delle tecnologie ammesse”, allegato al bando, rappresenta un vademecum strategico per la stesura del progetto di sviluppo aziendale, utile alla programmazione degli investimenti e alla definizione delle spese per consulenza e/o formazione, grazie al glossario dedicato alle tecnologie abilitanti da adottare, al fine di innovare i processi aziendali ed il modello di business, e che rappresentano oggi fattori chiave per la competitività per le imprese nel mercato globale.

Testo del bando e modulistica utili alla stesura del progetto e alla presentazione della domanda di contributo sono scaricabili dalla home page del sito camerale www.dl.camcom.it alla sezione “BANDI” oppure cliccando sul link diretto.

Per poter partecipare al bando le imprese dovranno dimostrare di aver già effettuato, nel 2023, il test di autovalutazione della maturità digitale “Selfi4.0” disponibile on line nel portale nazionale dei PID oppure di aver concluso, presso il Punto Impresa Digitale camerale, la valutazione assistita tramite il test più approfondito “Zoom 4.0” , allegando il report rilasciato dal digital promoter PID.

Per informazioni sulla presentazione delle domande è possibile contattare il servizio Promozione dei Territori, mentre il Servizio PID è a disposizione per fornire orientamento sul digitale e per facilitare l’utilizzo degli strumenti di autovalutazione delle maturità digitale d’impresa.