Bando piccoli comuni, per scoprire l’Italia più autentica

Sono oltre 5500 comuni a cui è rivolto il bando sul “Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica” che apre oggi, lunedì 17 luglio 2023. La dotazione di 34 milioni di euro ha come obiettivo quello di aiutare e valorizzare valorizzazione i piccoli comuni – con popolazione inferiore a 5mila abitanti – che sono il 70% dei Comuni in Italia incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

ROMA – “L’Italia ha, nei piccoli comuni, uno straordinario patrimonio culturale da coltivare per mantenere vivi i valori dell’italianità, famosi e unici al mondo e che sono, poi, le nostre radici e tradizioni – dichiara il Ministro Santanchè. – Questi soffrono, però, di un sempre crescente spopolamento, ma hanno un potenziale turistico che può diventare volano di rinascita e sviluppo economico: con questo bando noi ci poniamo l’ambizioso obiettivo di aiutarli nel loro sviluppo e non solo ricettivo.

Il governo ha a cuore questo asset strategico, che è la vera spina dorsale dell’Italia, e lo dimostra il fatto che pochi giorni fa anche il ministro Musumeci ha dedicato un bando a supporto di queste località piccole, ma che sono fondamentali per l’industria turistica della Nazione”.

“L’iniziativa – prosegue il Ministro – si pone nella più ampia strategia di valorizzazione del comparto turistico che vedrà oggi in cdm importanti misure a sostegno di quella che può davvero diventare la prima industria d’Italia”.

PIATTAFORMA ONLINE DA OGGI, 17 LUGLIO 2023

Come definito all’Art. 7 dell’Avviso pubblico del 07 giugno 2023, a prot. con n. 11013/23, è possibile da oggi, lunedì 17 luglio 2023 accedere alla piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo al seguente link per effettuare domanda di finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Per i dettagli circa la partecipazione, e altre info utili, il Ministero rimanda all’avviso e la relativa pagina web.