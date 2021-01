Bando aperto per il servizio civile a Casale sul Sile

Il Comune di Casale sul Sile cerca n. 1 operatore volontario ai Servizi Sociali da avviare al Servizio Civile, nell’ambito del progetto “Movimenti”.

Il progetto avrà durata 12 mesi e chi parteciperà affiancherà il personale comunale occupandosi di servizi e attività sociali nelle seguenti aree di intervento:

• Anziani, per implementare il monitoraggio degli anziani soli, il trasporto sociale e l’accompagnamento acquisti a loro dedicato, rafforzare il servizio di assistenza domiciliare in particolare nel trasporto pasti caldi a domicilio e il segretariato sociale;

• Disabili, per implementare le attività delle associazioni locali impegnate in progettualità dedicare alla gestione del tempo libero, il trasporto sociale, il monitoraggio dei progetti personalizzati predisposti con il servizio disabilità dell’Ulss;

• Minori, per implementare il monitoraggio dei nuclei fragili, il trasporto sociale, rafforzare i servizi dedicati allo studio assistito pomeridiano.

Hai tra i 18 e i 28 anni? Hai voglia di collaborare allo sviluppo della vita sociale? Non hai mai prestato servizio? Allora presenta domanda entro l’8 febbraio p.v., ore 14.00, usando lo SPID su piattaforma DOL e collegandoti online al seguente indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it.

