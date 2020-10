Bando 2020 per l’assegnazione degli orti urbani liberi, da lunedì 19 ottobre il via alle domande

E’ stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli orti urbani attualmente liberi nelle aree dislocate sul territorio comunale: Venezia Centro Storico, Campalto angolo tra Via Chiarin e Via Passo Campalto, Mestre Parco Albanese Via Rielta, Mestre Rione Pertini Via Flaminia, Zelarino Parco U. Zia, Marghera Via Bottenigo angolo Via Cafasso. Possono presentare domanda tutte le persone residenti nel Comune di Venezia che: compiano 60 anni entro il 31 dicembre 2020, siano pensionati (pensione da lavoro/sociale/di reversibilità), non abbiano avuto e/o abbiano in corso contenziosi con l’Amministrazione comunale in tema di orti, non dispongano di fondi e terreni destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a familiari conviventi.

Sarà consentita la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare, verrà tenuta in considerazione per l’assegnazione di un orto nell’area più prossima alla Municipalità di residenza. Per la graduatoria verranno assegnati punteggi diversificati per età: 5 punti per i più anziani, età uguale o superiore agli 85 anni, e così via a scalare fino ad arrivare a 1 punto per i richiedenti di età compresa tra i 60 e 69 anni. E’ previsto un punteggio integrativo per i cittadini (e/o per ogni componente del suo nucleo familiare) che risultino diversamente abili.

“Per rendere più facile la vita ai nostri concittadini – spiega l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini – alla domanda anche questa volta non andrà allegato alcun documento ulteriore. Anche quest’anno, nonostante la pesante situazione dovuta all’emergenza da Covid-19, andremo a completare il quadro delle assegnazioni con bando per le sei aree orti del territorio comunale”

Il fac simile della domanda e la copia del Bando, pubblicati sul sito internet del Comune di Venezia, possono essere richiesti e ritirati nelle sedi dell’Ufficio relazioni con il pubblico di Mestre (via Spalti 28), di Venezia (San Marco, 4137) e del Lido (via Sandro Gallo, 32/a). La domanda dovrà essere presentata nelle stesse sedi agli sportelli dell’Ufficio protocollo generale dalle ore 10 di lunedì 19 ottobre alle ore 13 di venerdì 30 ottobre 2020. Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile contattare direttamente il referente del Progetto Orti al seguente numero: 348/9999780, oppure inviare una email all’indirizzo: [email protected]