Bando 2019 per l’assegnazione degli alloggi E.R.P.: pubblicata la graduatoria definitiva per le case in zona “Ex-Conterie” a Murano

E’ stato pubblicata sul sito del Comune di Venezia, e sarà affissa all’albo pretorio dal 3 agosto per 30 giorni consecutivi, la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei 46 alloggi popolari nell’area ex Conterie di Murano. La graduatoria è stata approvata ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 4/2018 – legge Regionale n. 39/2017, con determinazione dirigenziale n. 1488 del 31/07/2020. Il documento è consultabile sia sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina dedicata, che sul sito dell’Ater e sul portale di Insula.

Come detto, si tratta di 46 alloggi complessivi: 36 “Edificio A” di proprietà comunale e 10 alloggi di proprietà dell’Ater di Venezia, tutti di edilizia residenziale pubblica, destinati a nuclei familiari e a giovani, con attività lavorative, anche in settori tradizionali e artigianali, legate all’ambito territoriale dell’isola di Murano. Un bando che, in fase di programmazione, vuole rappresentare un sostegno alle iniziative che l’amministrazione comunale ha messo in atto per contrastare lo spopolamento dell’area e rivitalizzarne il tessuto socio-economico-culturale.

Si ricorda ai nuclei interessati la necessità, qualora non abbiano già provveduto, di procedere tempestivamente all’aggiornamento dell’Isee in corso di validità. Per poter velocizzare al massimo le procedure gli uffici di Insula potranno contattare le famiglie anche in via preliminare per telefono o via mail, per poter acquisire velocemente tutte le informazioni utili alla verifica dei requisiti e all’individuazione dell’alloggio adeguato alle esigenze dei nuclei stessi.

Solo in caso di esito positivo della verifica di sussistenza dei requisiti e dell’effettiva disponibilità di un alloggio adeguato, si procederà alla convocazione della famiglia per la conferma o scelta (se ci sono più case adatte al nucleo familiare). A seguire l’Ente competente (Comune di Venezia o Ater di Venezia) procederà all’assegnazione e alla stipula di contratto.

Eventuali informazioni, limitatamente alla propria posizione, potranno essere richieste contattando il numero 041.041 DiMe (canale informativo del Comune di Venezia) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

