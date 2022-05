Bandiere Blu: il Lido di Venezia spiaggia d’eccellenza anche nel 2022

La spiaggia del Lido di Venezia si conferma Bandiera Blu anche nel 2022 e viene premiata quale località balneare d’eccellenza. Tra gli approdi, invece, riceve la Bandiera Blu la Certosa Marina e anche in questo caso si tratta di una conferma. La conferenza stampa che ha ufficializzato il riconoscimento si è tenuta nella mattinata di ieri, martedì 10 maggio, in via telematica, e ha visto la partecipazione, per l’Amministrazione comunale, dell’assessore all’Ambiente.

La Bandiera Blu per le spiagge è assegnata dalla FEE (Fountation for Enviromental Education) ed è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987. Il Comune di Venezia partecipa dal 2009 al Programma Bandiera Blu, attestazione assegnata ogni anno alle Amministrazioni comunali delle località balneari che si distinguono per qualità ambientale e gestione ecosostenibile del territorio con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

In tutta Italia sono stati premiati 210 Comuni, di cui 7 sono le località situate nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, e 82 approdi turistici. I Comuni premiati sono 9 in più rispetto all’anno scorso.