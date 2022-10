Banca Prealpi SanBiagio e Assindustria Venetocentro, una nuova sinergia per lo sviluppo del territorio

Banca Prealpi SanBiagio è il primo Istituto di Credito Cooperativo ad aderire alla convenzione quadro siglata dal Gruppo Cassa Centrale e Assindustria Venetocentro, volta a favorire l’accesso al credito delle imprese di Treviso e Padova.

Una nuova sinergia per agevolare l’accesso al credito delle imprese di Treviso e Padova, favorendo così lo sviluppo del territorio: è questo il cuore della convenzione siglata da Gruppo Cassa Centrale e Assindustria Venetocentro. Un accordo che ha visto come primo aderente Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale, presente nelle province di Treviso e Padova con 108 Comuni di competenza e 39 sportelli.

La convenzione costituisce un’importante novità nel panorama locale in quanto ufficializza la prima sinergia tra Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale e mondo confindustriale, testimoniando il riconoscimento reciproco del ruolo svolto a sostegno del territorio e delle sue imprese. In particolare, l’accordo consente ad Assindustria Venetocentro di ampliare la rete degli operatori di riferimento nell’ambito dei servizi bancari, contando su Banche da sempre vocate alla crescita del territorio e attente allo sviluppo di positive relazioni con la clientela; allo stesso tempo gli Istituti del Gruppo Cassa Centrale aderenti al protocollo potranno ampliare la propria operatività, divenendo un player di riferimento non solo per il tipico universo di riferimento, quello delle Pmi, ma anche per le imprese medio-grandi.

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha così commentato: “Come Banca fortemente legata alle comunità di riferimento in cui operiamo siamo stati i primi ad aderire alla convenzione, convinti che questa costituisca un’importante opportunità di sviluppo per tutto il territorio. Da un lato le imprese associate ad Assindustria Venetocentro avranno a disposizione un ulteriore canale di riferimento per l’accesso al credito, dall’altro gli istituti aderenti, forti della solidità del Gruppo Cassa Centrale, il settimo gruppo bancario italiano, e delle sinergie attivabili tra gli associati, potranno coniugare le tipicità della Banca Cooperativa fortemente orientata all’ascolto e allo sviluppo della relazione, con una nuova capacità di sostegno ai fabbisogni finanziari ed ai piani di sviluppo delle imprese di maggiori dimensioni”.

Carlo Antiga Filippo Pancolini

Per Filippo Pancolini, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro delegato al Credito e Finanza: “Le imprese stanno vivendo una fase di elevata complessità per l’emergenza dei costi dell’energia, la crescita dell’inflazione, le crisi geopolitiche. Come Associazione siamo impegnati nell’assicurare ogni supporto per evitare possibili situazioni di difficoltà, a partire dall’ambito strategico della finanza. È decisivo pertanto il dialogo con le banche che operano nel territorio e che sono particolarmente vicine alle imprese di Padova e di Treviso, come Banca Prealpi SanBiagio, in una linea di collaborazione ormai pluriennale di Assindustria Venetocentro con il sistema bancario. Con una presenza diretta della nostra Area Finanza, puntiamo ad offrire strumenti avanzati e mirati nella gestione finanziaria delle aziende che ne accompagni la crescita anche oltre questo momento di particolare criticità”.

Con un totale di 191 Comuni coperti e 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia, Banca Prealpi SanBiagio è un Istituto di credito che coniuga una gestione di bilancio accorta e prudente con un’intensa attività di sostegno al territorio. La solidità è confermata dai risultati consolidati registrati nel 2021, che hanno visto l’Istituto raggiungere i 4,97 miliardi di euro di attivi totali (+6,8% rispetto ai 4,66 miliardi del 2020), un utile di 21,5 milioni di euro (+17,7%), oltre a un patrimonio netto di 408,6 milioni (+5,4%). BCC Prealpi SanBiagio, nel corso dell’ultima Assemblea di fine aprile, per sostenere le migliori istanze locali, ha approvato il progetto di destinazione dell’utile a beneficienza, che per la prima volta ha raggiunto i 3 milioni di euro (800 mila in più rispetto al 2020, +36%).