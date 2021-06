Banca Ifis sostiene il Golf Club di Villa Condulmer e i suoi golfisti under 18

Banca Ifis sostiene il Golf Club di Mogliano attraverso una partnership di lungo respiro che prevede il supporto del settore giovanile nell’iscrizione a tornei e campionati e la sponsorizzazione, per il secondo anno consecutivo, del torneo PRO AM Memorial Renzo Trentin (dedicato a professionisti e dilettanti) in calendario il prossimo autunno.

Il marchio della Banca, caratterizzato da un peculiare fiore stilizzato (il “digital bloom”) sarà presente sugli score card, sulle bandiere dei green, sugli striscioni in campo e su una serie di altri supporti comunicativi e promozionali, fisici e digitali tra cui maglie, felpe, cappellini, sacche e borse, che saranno omaggiate alla fine della gara a 50 giovani golfisti promettenti.

«Questa partnership ci permette di sostenere un’eccellenza sportiva di un territorio a cui la Banca, e io personalmente, siamo profondamente legati – ha dichiarato il Vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio. – Allo stesso tempo, ci consente di avvicinare le giovani generazioni a uno sport che è palestra di vita e veicolo di valori positivi come lealtà, competizione, perseveranza e rispetto, fondamentali per aver successo non solo nella vita, ma anche nel mondo del lavoro».

«Accogliamo con grande soddisfazione e onore la partnership con Banca Ifis che ci accompagnerà nel corso di quest’annata golfistica, a partire dal torneo di doppio odierno, e sosterrà in particolar modo il nostro settore giovanile» ha aggiunto il Presidente del Golf Club Villa Condulmer, Aldo Preo.

Enrico Trentin, Head Coach del Golf Club Villa Condulmer e allenatore della Nazionale Femminile, ha sottolineato come «i bambini e i ragazzi sono qui per imparare a praticare uno sport ma insieme imparano anche a competere con fair play, migliorando sé stessi senza mollare di fronte alle difficoltà e acquisendo una forma mentale che sarà loro d’aiuto in qualsiasi sfida della vita».

Il Gruppo bancario è già sponsor del torneo di doppio «Banca Ifis Golf Cup Invitational» organizzato dal Golf Club di Zerman di Mogliano Veneto (Treviso), aperto ad atleti dilettanti, che si è svolto sabato 26 giugno nel campo a 18 buche fra le piante secolari del parco della settecentesca Villa Condulmer.

Photo Credits: Alessandro Scarpa

Banca Ifis conta oltre 1.700 dipendenti ed è un player nazionale specializzato nei servizi finanziari per le Piccole e Medie Imprese. Lo sport è per la Banca un veicolo di valori positivi e strumento per sostenere i territori. Per questo, oltre al golf, il Gruppo ha deciso di supportare il ciclismo, diventando quest’anno Premium Partner delle Classiche italiane del ciclismo 2021 e Official Partner delle Gran Fondo, e il basket con l’Umana Reyer Venezia. Nella stagione 2020-21 la Banca ha sostenuto alcuni big match della serie A di calcio e sponsorizzato i Mondiali di sci alpino Cortina 2021, le atlete e gli atleti della FISI.

