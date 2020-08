Baldin (M5S) spinge per ripristinare i treni serali per Quarto d’Altino e Marcon

“La Regione intervenga su Trenitalia per mettere una pezza alla mancanza di treni serali per i pendolari di Quarto d’Altino e Marcon”. Lo dice, in una nota, Erika Baldin, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle e candidata alle elezioni regionali nella circoscrizione di Venezia, che prosegue: “È un disagio che colpisce in maniera particolare il personale che lavora nel turismo. Non risolverlo, oltre ad essere una carenza nell’offerta di TPL che la Regione deve garantire con il contratto di servizio di Trenitalia, è un evidente autogol”.

“Perché così facendo – attacca Baldin – non sorreggiamo il settore turistico già gravemente compromesso dal Covid, e non tuteliamo i lavoratori delle fasce più deboli, che non possono permettersi l’utilizzo di mezzi propri e, per la mancanza di un treno, sono costretti a volte a perdere il lavoro”.

“Sono fortemente convinta che la politica significhi innanzitutto risolvere i problemi e le esigenze dei cittadini e dei territori. Questo – spiega Baldin – è un esempio su cui la Regione può e deve intervenire immediatamente, visto che ha voce in capitolo nell’organizzazione dei convogli di Trenitalia. Lo faccia proprio per eliminare un disagio preciso di una categoria e di un territorio. Per risollevarsi dal Covid dobbiamo sistemare alla svelta questi disservizi, anche se sono lontani dai riflettori”.

Commenta la news

commenti